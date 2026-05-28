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Arresti per i disordini del derby Torino-Juventus: tifoso ferito, ultrà minacciano invasioni

Sport / Cronaca News

Arresti per i disordini del derby Torino-Juventus: tifoso ferito, ultrà minacciano invasioni
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📆5/28/2026 5:56 PM
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Altri due ultrà sono stati arrestati con l'istituto della flagranza differita per i disordini avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus. Il bilancio degli incidenti include un tifoso ricoverato dopo essere stato colpito da un oggetto e minacce di invasione di campo da parte dei tifosi juventini. Le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili.

Due ultrà sono stati arrestati in relazione ai disordini scoppiati prima della sfida calcistica di domenica scorsa tra Torino e Juventus. I provvedimenti sono stati eseguiti in flagranza differita , una misura che consente alle forze di polizia di procedere all'arresto entro 48 ore dal fatto.

Sale così a dieci il numero complessivo dei tifosi fermati nell'ambito delle indagini sugli incidenti verificatisi nel pre-partita. Tra questi, figura Marco Leonardo Basoccu, sostenitore juventino ricoverato all'ospedale Molinette di Torino dopo essere stato colpito da un oggetto durante i tafferugli. In seguito al ferimento, gli ultrà bianconeri hanno avanzato la richiesta di sospendere la partita e hanno minacciato un'invasione di campo, nonostante le mediazioni condotte dall'ex calciatore Andrea Locatelli e dalla conduttrice Diletta Leotta

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