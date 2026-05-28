Arresti per i giovani rapinatori della metropolitana e dei bus di Milano

La polizia ha arrestato quattro giovani di nazionalità egiziana che hanno assalito e rapinato i passeggeri di metropolitana e bus a Milano. La polizia ha lavorato sodo per identificare e arrestare i responsabili di questi crimini.

Tra marzo a settembre dell'anno scorso quattro giovani, di nazionalità egiziana, di età compresa tra i 20 e 22 anni, assalivano e rapinavano i passeggeri di metropolitana e bus, spesso alle fermate.

Per loro sono scattate le manette. La modalità era sempre la stessa: avvicinavano le vittime, le accerchiavano, in alcuni casi le picchiavano, e si facevano consegnare denaro e oggetti. Per identificarli importante è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza dei mezzi.

Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato un 21enne e un 20enne, quest'ultimo senza fissa dimora, mentre un altro rapinatore di 22 anni, anche lui senza un domicilio, è stato rintracciato e arrestato dalla Squadra Mobile di La Spezia. Un quinto giovane è ricercato. La polizia ha lavorato sodo per identificare e arrestare i responsabili di questi crimini. La comunità è molto preoccupata per la sicurezza e spera che questi arresti possano aiutare a prevenire future aggressioni





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rapinatori Metropolitana Bus Milano Arresti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

11 arresti per la banda della spaccata a CaivanoOltre 70 furti e rapine e 11 colpi agli sportelli ATM: sgominata la banda della spaccata nel campo rom di Caivano.

Read more »

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioniInchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, 3 arresti (ANSA)

Read more »

Il parroco agli arresti per abusi sessuali su un minorenneUn parroco di 69 anni è stato arrestato per presunte molestie sessuali su uno studente minorenne. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzino, che ha raccolto le confidenze del figlio. Il sacerdote in passato è stato anche un insegnante di religione.

Read more »

Operazione internazionale sequestra il patrimonio di Messina Denaro: Arresti in Italia e all'esteroUn'operazione congiunta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni, società e capitali riconducibili al boss mafioso Matteo Messina Denaro, accumulati con il narcotraffico negli anni '80 e poi riciclati offshore. Indagini coordinate in più paesi e tre arresti. La morte del boss riapre il mistero sulle dimensioni reali del suo tesoro.

Read more »