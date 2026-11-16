Arresto 17enne Caivano Sparo Padre 300 Euro

Un minorenne di Caivano arrestato per sparo al padre a Orta di Atella per 300 euro. Dettagli sulle ferite e indagini dei carabinieri di Marcianise.

Un giovane di diciassette anni, residente a Caivano, è stato arrestato dai Carabinieri delle stazioni di Marcianise e Orta di Atella nell'area di Caserta. L'arresto segue un grave episodio di violenza domestica verificatosi la sera del quindici novembre, quando il minorenne ha ferito il proprio padre con armi da fuoco. Le indagini hanno permesso di identificare immediatamente il responsabile, portando al suo fermo e al successivo trasferimento presso un centro di accoglienza.

Dettagli dello Sparo e Ferite al Padre

Lo scontro a fuoco si è verificato in un'area campestre di Orta di Atella, precisamente lungo la strada provinciale numero ventidue. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il ragazzo ha esploso tre colpi di pistola calibro sessantatre verso il padre, un uomo di cinquantatré anni. Le armi impiegate hanno causato gravi lesioni al genitore, che ha riportato traumi all'addome, una perforazione intestinale, nonché ferite all'anca sinistra e alla caviglia destra.

Also read Arresto ex compagno evaso: aggressione e furto a Arezzo

La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale civile di Frattamaggiore per interventi chirurgici immediati. Attualmente, l'uomo versa in prognosi riservata, ma non si trovano in pericolo di vita. Le condizioni cliniche sono state monitorate strettamente dal personale medico, che ha eseguito le procedure necessarie per stabilizzare le fratture e le lesioni interne dovute alle pallottole.

Indagini e Ritrovamento Proiettile

I Carabinieri hanno avviato immediatamente ricerche mirate per localizzare il presunto aggressore. Le operazioni hanno portato i militari direttamente all'abitazione del minorenne. Durante le perquisizioni, è stato rinvenuto un proiettile inesploso di calibro sessantatre, risultato tecnicamente compatibile con i resti balistici estratti dal corpo della vittima. Questo elemento forense ha confermato il legame tra l'arma e le ferite riportate.

Advertisement

Nonostante la pistola non sia stata recuperata durante le operazioni, il giovane ha confermato la propria responsabilità nell'episodio. Le autorità hanno chiarito che l'aggressione sarebbe motivata da un presunto furto di trecento euro, una somma che avrebbe innescato la reazione violenta del padre. La dinamica dei fatti è stata dettagliata nel processo verbale, evidenziando la gravità dello scontro familiare.

Trasferimento e Contesto Sociale

Il minorenne arrestato è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei, come previsto dalla normativa per i menores coinvolti in procedimenti penali. Questa misura mira a garantire sia la custodia che il percorso di rieducazione e supporto psicologico necessario per la sua fascia d'età. La situazione evidenzia l'importanza di interventi tempestivi nelle comunità più vulnerabili.

Il caso ha attirato l'attenzione su tematiche sociali più ampie, incluso il ruolo della gavetta e l'integrazione dei giovani nel tessuto sociale italiano. Come sottolineato da Fabio Caressa, l'Italia presenta sfide generazionali dove è cruciale offrire opportunità concrete ai giovani per evitare derive criminali. La comunità di Caivano e le istituzioni locali stanno monitorando attentamente l'evoluzione della situazione giudiziaria e sociale legata a questo evento tragico.