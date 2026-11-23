Un 32enne è stato arrestato a Ardea dopo aver sequestrato e violentato la ex fidanzata 26enne in un edificio abbandonato vicino Roma. Ecco i dettagli.

Una drammatica vicenda di violenza domestica e sequestro di persona ha sconvolto la comunità di Ardea, nei pressi di Roma, portando all'arresto di un uomo di 32 anni. L'episodio ha visto come protagonista una giovane donna di 26 anni, che dopo un turno di lavoro si è trovata incastrata in un agguato organizzato dal suo ex fidanzato, l'indagato.

Dettagli dell'agguato notturno e dinamica del reato

La sequenza degli eventi è iniziata nella notte di lunedì 16 novembre, precisamente intorno alle 2.30. La giovane donna, al termine della sua giornata lavorativa, ha ricevuto un messaggio dal 32enne che la invitava a incontrarlo per parlare. Ingenuamente, la 26enne si è recata in un parcheggio isolato dove l'uomo l'attendeva. Una volta giunta sul posto, il 32enne ha estratto un coltello da cucina, minacciando la vittima con l'arma bianca.

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Sotto la minaccia dell'arma, l'uomo ha costretto la ragazza a salire a bordo della propria auto. Il 32enne ha quindi condotto la 26enne, già sua partner in passato, verso un edificio abbandonato nella zona. All'interno della struttura deserta, l'aggressore ha costretto la vittima a subire un rapporto sessuale. Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno trovato tracce pertinenti alla dinamica del sequestro e della violenza sessuale subita.

La fuga, la denuncia e il ruolo delle Forze dell'Ordine

In un momento di distrazione dell'aggressore, la 26enne è riuscita a convincere il 32enne a riaccompagnarla alla propria auto. Una volta libera, la giovane è tornata a casa e ha immediatamente chiamato il 112 per richiedere assistenza. I carabinieri della tenenza di Ardea sono intervenuti tempestivamente nell'abitazione della vittima, insieme ai sanitari del 118.

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Le autorità sanitarie hanno disposto il trasferimento urgente della donna in 'codice rosa' presso il pronto soccorso della clinica Città di Aprilia. Qui, la 26enne ha formalizzato la denuncia contro il suo ex fidanzato. Dalle indagini preliminari è emerso che la situazione era già degenerata precedentemente: la 26enne, già lo scorso 12 novembre, si era rivolta ai militari della stazione di Marina di Tor San Lorenzo per denunciare comportamenti violenti subiti durante il periodo di convivenza.

L'inseguimento e l'identificazione del sospettato

Immediatamente dopo la fuga, il 32enne ha contattato il 112 minacciando il suicidio, una mossa probabilmente utilizzata per guadagnare tempo e rendersi irreperibile. Poco dopo aver effettuato la chiamata, l'uomo si è disfacendo del proprio cellulare per eliminare le tracce di geolocalizzazione. Nonostante questo, le ricerche avviate dagli investigatori dell'Arma sono riuscite a rintracciarlo la mattina seguente.

Intorno alle 8.30, dopo che il 32enne aveva effettuato una nuova chiamata alla centrale operativa, i militari lo hanno bloccato a piedi lungo il lungomare di Ardea. L'operazione di arresto è avvenuta senza ulteriori incidenti. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto in carcere presso la Casa di Reclusione di Velletri, dove aspetta il giudizio definitivo per i重i reati di sequestro di persona, violenza sessuale e minacce.

Contesto criminale e prossimi passi procedurali

Il caso evidenzia la gravità della violenza domestica e la pericolosità del soggetto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti condotte aggressive. La 26enne, traumatizzata dagli eventi, ha ricevuto supporto psicologico e medico immediato. La Procura della Repubblica di Roma sta ora esaminando la documentazione raccolta per determinare le accuse formali e le eventuali misure cautelari aggiuntive.

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Le indagini continuano per verificare la presenza di altri eventuali coinvolgimenti o testimonianze aggiuntive che potrebbero confermare la colpevolezza del 32enne. La comunità di Ardea rimane in allerta, mentre le autorità locali assicurano piena collaborazione con le vittime per garantire sicurezza e giustizia. Il processo avrà inizio non appena le indagini preliminari saranno concluse e l'udienza preliminare sarà fissata dal tribunale.