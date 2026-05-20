Arresto a Firenze: giovane minorenne accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale

Il giovane, già stato destinatario di una misura di collocamento in comunità per lo stesso reato previa revoca, si era dichiarato pronto a agire e stava cercando armi per la sua ideologia di matrice islamista radicale.

Un giovane di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento cautelare è stato adottato dalla gip del tribunale per i minorenni di Firenze Giuditta Merli su richiesta della procura Roberta Pieri.

Secondo quanto emerge dalle indagini, il giovane immigrato dalla Tunisia era stato destinatario di una misura di collocamento in comunità per lo stesso reato, revocata il 23 marzo, ma non aveva mutato le sue pericolose convinzioni e continuava a tenere contatti con account di affiliati a Daesh. Avrebbe dichiarato di essere pronto a agire e di ricevere istruzioni per compiere l’azione da parte dell’interlocutore sul luogo.

Anche durante il regime di messa alla prova da altre parti, avrebbe continuato a proselitizzare l’estremismo islamista radicale e avrebbe cercato di reperire armi. Grazie alla cooperazione di intelligence, i poliziotti hanno sequestrato il suo cellulare e hanno avviato le indagini





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