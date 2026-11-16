Arresto a Roma Termini: furto bagaglio treno con giornale al contrario

Polizia ferroviaria ferma a Roma Termini due uomini per furto aggravato su treno. La vittima recupera beni del valore di 3.000 euro dopo l'uso di un giornale rovesciato.

Due giovani, rispettivamente cittadini libico e francese, sono stati arrestati dalla Polizia ferroviaria nella stazione di Roma Termini per un episodio di furto aggravato avvenuto a bordo di un convoglio. L'azione repressiva è culminata domenica 15 novembre nel primo pomeriggio, quando gli agenti hanno dato avvio alle manovre di intercettazione e fermo sui due soggetti. L'intera dinamica del reato è stata sorvegliata da vicino durante i controlli di routine contro i furti in ambito ferroviario, portando all'identificazione immediata dei responsabili.

La tattica del giornale aperto al contrario

La strategia criminale utilizzata dai due indiziati si è basata su un'esca visiva studiata per distrarre l'attenzione della vittima. Uno dei due giovani si è posizionato nel corridoio del vagone, proprio davanti al passeggero proprietario del bagaglio oggetto del furto, aprendo un quotidiano per simulare la lettura. Questa azione aveva lo scopo preciso di creare una barriera visiva, impedendo al legittimo proprietario di osservare le mosse del complice intento a sottrarre il bagaglio dalla cappelliera.

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Un dettaglio tecnico ha però tradito l'intento criminale, rivelando l'inesperienza dei due ladri. Mentre fingevano di leggere, il giornale era tenuto al contrario, con le pagine rivolte nella direzione errata. Questo errore materiale, osservato chiaramente sia dalla vittima sia dagli agenti che seguivano la scena a distanza, ha reso immediatamente palese la natura fraudolenta dell'operazione. La copertura era quindi assente e inefficace, lasciando il passeggero esposto ma permettendo la scoperta del tentativo.

Precedenti e tentativi falliti

I due cittadini stranieri, uno libico e l'altro francese, presentano già precedenti penali specifici che hanno contribuito a destare l'attenzione delle forze dell'ordine. La sorveglianza è iniziata in mattinata quando, nella stazione di Roma Termini, uno dei due ha tentato di sottrarre uno zaino dal portabagagli di un taxi. Questo primo approccio criminale, rimasto senza successo, ha spinto i poliziotti del Compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio a mantenere la distanza di osservazione, anticipando le successive mosse.

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Una volta imbarcati sul convoglio, i due hanno proseguito la loro operazione di scavo, osservando i bagagli sistemati sulle cappelliere per individuare il bersaglio più vulnerabile. La selezione della vittima e la pianificazione del colpo sono avvenute sotto il radar della polizia, che ha aspettato il momento giusto per intervenire. L'intervento è scattato esattamente mentre i due sospettati stavano per scendere dal treno, bloccando le loro gambe e assicurando il fermo immediato.

Recupero del materiale e conseguenze legali

L'intervento tempestivo ha consentito il pieno recupero del bagaglio sottratto, il quale conteneva beni di valore stimati in circa 3.000 euro. L'intero carico è stato restituito al legittimo proprietario, mitigando così le perdite economiche subite dalla vittima. La Polizia ferroviaria ha garantito la tracciabilità e la sicurezza della prova materiale, assicurando che il materiale recuperato non subisse alterazioni durante la fase di custodia.

Le misure precautelari adottate nei confronti dei due indagati sono state formalmente convalidate dalle autorità competenti. Il procedimento giudiziario si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, che consentiranno di approfondire il quadro complessivo degli addebiti. Per gli indagati, cittadini libico e francese, vige la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva, come sancito dai principi costituzionali. Il caso chiude un ciclo di sorveglianza che ha trasformato un tentativo criminale in un successo operativo delle forze dell'ordine.