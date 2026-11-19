Un uomo arrestato a Pietralata per estorsione dopo aver ingannato un tassista romano fingendosi un Carabiniere e chiedendo 10.000 euro per una falsa multa.

Un uomo di trentasette anni è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo di Piazza Dante a Roma dopo aver tentato di estorcere diecimila euro a un tassista nella zona di Pietralata. L'arresto è avvenuto grazie all'intervento tempestivo dei condomini e delle forze dell'ordine, che hanno bloccato il sospettato mentre cercava di fuggire dopo la consegna del denaro in contanti. L'episodio ha svelato una sofisticata messinscena ideata dal malvivente, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a obbligo di presentazione in caserma, che aveva utilizzato minacce sulla licenza professionale della vittima per ottenere la somma.

La truffa con minacce alla licenza di taxi

Il contesto operativo dell'arresto si è sviluppato dopo che il trentasettenne ha contattato il conducente di un veicolo pubblico per telefono, accusandolo di aver utilizzato il suo taxi per commettere una rapina. L'uomo, fingendosi un appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha informato la vittima che la sua licenza sarebbe stata revocata a causa della sua presunta colpevolezza. Questa falsa accusa, accompagnata dalla minaccia concreta di perdere l'attività lavorativa, ha spinto il tassista a collaborare con il truffatore per evitare conseguenze punitive immediate sulla sua professione.

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Dettagli dell'incontro e uso del cellulare

Dopo la telefonata preliminare, il truffatore si è presentato fisicamente a casa del tassista per rendere credibile la sua identità istituzionale. Per ingannare la vittima, ha mostrato sul proprio smartphone la fotografia di un uomo in uniforme dei Carabinieri e ha esibito un tesserino falso, simulando un controllo formale delle credenziali. La messinscena è stata orchestrata con cura per sfruttare la paura del professionista del trasporto pubblico, convincendolo che l'uomo davanti a lui avesse l'autorità di comminare sanzioni immediate o di bloccare la sua attività.

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L'intervento dei condomini e l'arresto

Immediatamente dopo aver consegnato la cifra di diecimila euro in contanti, il truffatore ha cercato di allontanarsi rapidamente dalla scena per far perdere le proprie tracce. Tuttavia, il tassista ha intuito il raggiro e ha tentato di fermarlo, attirando l'attenzione dei residenti del palazzo che hanno prontamente chiamato il numero di emergenza 112. I Carabinieri, intervenuti sul luogo, sono riusciti a bloccare il sospettato nelle vicinanze dell'edificio residenziale, impedendogli di fuggire e garantendo il recupero immediato della somma estorta alla vittima.

Conseguenze legali e prossimo iter processuale

L'operazione ha portato al sequestro del telefono dell'indagato, ora sottoposto ad accertamenti tecnici per confermare l'autenticità delle prove digitali e il modus operandi utilizzato durante l'estorsione. Il trentasettenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto nel carcere di Rebibbia e convocato in Procura per le formalità di rito. Le autorità stanno valutando le prospettive investigative per determinare eventuali altri reati o complicità, dato che il sospettato aveva pianificato attentamente l'inganno per sfruttare la paura delle sanzioni amministrative.