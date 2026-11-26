Le autorità tedesche arrestando due cittadini iracheni a Heidelberg e Colonia per il piano contro la sinagoga di Colonia, legato a Mohammad Al-Saadi e gruppi islamisti.

Gli investigatori tedeschi hanno annunciato l'arresto di due cittadini iracheni, identificati come Mostafa Al-R. e Ameer J., accusati di aver preso parte a una complessa cospirazione terroristica mirata a colpire la comunità ebraica in Europa. Questa operazione di sicurezza, conclusa lo scorso giovedì 26 novembre, ha portato all'individuazione e alla detenzione dei sospetti legati a un piano che prevedeva l'utilizzo di esplosivi contro una sinagoga sita nella città di Colonia.

Dettagli Operazione e Reti Terroristiche

I pubblici ministeri tedeschi hanno confermato che i due individui sono stati fermati a seguito di un'ampia indagine che ha coinvolto le forze dell'ordine nei Länder di Baden-Württemberg, Assia e Renania Settentrionale-Vestfalia. L'operazione ha portato a un totale di diciassette perquisizioni domiciliarî e luoghi associati ai sospetti, dimostrando l'ampiezza della rete investigativa attiva sul territorio nazionale.

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Secondo quanto dichiarato dalle autorità giudiziarie, Mostafa Al-R. mantiene stretti legami con Mohammad Al-Saadi, un presunto membro di un gruppo islamista che ha rivendicato la responsabilità di una serie di attacchi contro installazioni statunitensi, israeliane e comunitaria ebraica in Europa a partire dal mese di marzo dello scorso anno.

I inquirenti hanno specificato che Al-Saadi, insieme a Mostafa Al-R. e ad altri associati, avrebbe formato un'organizzazione separata verso la fine del 2025 con l'esplicito obiettivo di preparare ulteriori attacchi in Germania e in altre nazioni europee. Ameer J. è stato identificato come un membro attivo di tale struttura clandestina.

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Voci e Minacce Specifiche

Le autorità hanno rivelato dettagli inquietanti sulla preparazione degli attentati, evidenziando come l'organizzazione reclutasse agenti esterni e raccogliesse fondi destinati all'acquisto di materiali esplosivi. Questa capacità di finanziamento e mobilitazione indica un livello di pericolosità e organizzazione superiore alla media delle cellule terroristiche isolate.

In due notti consecutive alla fine di marzo, individui non identificati, sospettati di agire per conto del gruppo e di trasportare ordigni esplosivi, si sono recati vicino a una sinagoga a Colonia e in un'altra località non specificata in Europa. Tuttavia, per motivi ancora non del tutto chiariti, nessun attacco è stato portato a termine in quelle circostanze.

La comunità ebraica in Germania si trova attualmente sotto una protezione rafforzata a causa di avvertimenti specifici sulle minacce legate alle tensioni in Medio Oriente. Questa situazione di allerta generale ha reso cruciale l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine per neutralizzare cellule operative in fase di pianificazione.

Impatto e Prospettive Legali

Il contesto di sicurezza nazionale è diventato particolarmente sensibile negli ultimi anni in Germania, paese che ha subito una serie di attentati e complotti, tra cui un attacco mortale avvenuto nel mese di luglio. In quell'occasione, un uomo che aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico ha attaccato una manifestazione del Pride a Berlino, causando vittime e feriti.

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Mostafa Al-R. e Ameer J. dovevano comparire giovedì davanti a un giudice, il quale dovrà decidere se mantenere i due in custodia cautelare o rilasciarli. La decisione del tribunale dipenderà dalla valutazione del rischio di fuga e della pericolosità sociale dei due accusati.

L'indagine è stata avviata in seguito a informazioni intelligence fornite dai servizi segreti interni tedeschi. Questa collaborazione tra le forze dell'ordine e gli organi di intelligence ha permesso di smascherare la rete prima che potesse concretizzare i propri piani violenti.

Il caso evidenzia la persistenza di minacce esterne e interne al suolo tedesco, richiedendo una costante vigilanza da parte delle istituzioni. L'arresto di due elementi chiave come Mostafa Al-R. e Ameer J. rappresenta un successo operativo significativo per la giustizia tedesca nella lotta contro il terrorismo islamista in Europa.