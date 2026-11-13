Arresto criminale violenza famiglia Ucraina Rimini: minacce morte e carcere

Un uomo ucraino di 38 anni arrestato a Rimini per violenza sessuale e maltrattamenti. Esplicite minacce di morte alla moglie e alla figlia adolescente.

Un cittadino di nazionalità ucraina, di 38 anni, è stato arrestato dalla polizia della provincia di Rimini per aver commesso gravi reati contro la propria famiglia. L'arresto conclude un'inchiesta aperta a fine settembre, quando la vittima e la minore sono riuscite a fuggire da una situazione di terrore domestico durato anni.

I fatti della fuga notturna e delle indagini

La donna e la sua figlia adolescente sono riuscite a lasciare l'abitazione condiviso con il partner durante la notte, trovando rifugio temporaneo presso degli conoscenti residenti in una regione diversa da quella di residenza abituale. Questo gesto disperato è stato il primo passo verso la denuncia delle violenze subite, dando il via formale alle indagini delle autorità competenti.

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Gli inquirenti hanno raccolto dichiarazioni dettagliate dalle vittime, che hanno riferito come la dinamica di abuso fosse iniziata già in Ucraina, il paese di origine della famiglia. La violenza non era un evento isolato ma una condizione strutturale che ha accompagnato la coppia e la figlia prima del trasferimento internazionale.

Un episodio cruciale è avvenuto a Capodanno, quando la famiglia si trovava ancora nel paese di origine. In quella occasione, la giovane figlia ha chiamato la polizia locale per chiedere soccorso immediato, testimoniando che il padre stava picchiando selvaggiamente la madre in modo estremo.

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Peggioramento in Italia e minacce di morte esplicite

Con il trasferimento della famiglia in Italia, avvenuto all'inizio della primavera, la situazione è precipitato rapidamente. Le violenze sono diventate più frequenti e gravi, sfruttando anche la vulnerabilità degli immigrati da poco tempo trasferiti nel territorio nazionale. La gip ha sottolineato come l'imputato abbia cercato di far leva sull'isolamento sociale tipico delle nuove comunità di stranieri.

Dopo la fuga delle due vittime, l'uomo ha inviato messaggi di minaccia estrema all'ex moglie. In questi messaggi, ha scritto esplicitamente: "Se scopro dove siete vi ammazzo", dimostrando un'intenzione omicida concreta nei confronti della ex partner e della figlia adolescente. Le minacce includevano anche il tentativo di sottrarre la minore e di danneggiare il lavoro della donna.

Le dichiarazioni della Procura hanno evidenziato come le minacce non fossero generiche, ma specifiche e mirate a mantenere un controllo coercitivo anche a distanza. L'obiettivo dichiarato dall'imputato era quello di rovina la vita della moglie, colpendola nella sua precaria stabilità lavorativa e sociale in Italia.

Le motivazioni della gip e la chiusura del caso

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il collocamento in carcere dell'uomo, ritenendo grave il profilo di pericolosità sociale e la natura delle accuse. La decisione si basa sulla gravità delle accuse di violenza sessuale sull'ex moglie e maltrattamenti sulla figlia adolescente, reati perseguibili d'ufficio.

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La gip ha motivato la misura cautelare indicando come siano state pronunciate minacce di morte esplicite, oltre a minacce di sottrazione della figlia e della sua vita. Il giudice ha anche considerato l'intento di farla licenziare, aggravando la condizione di vulnerabilità della vittima.

L'analisi della corte ha messo in luce come l'imputato abbia cercato di far ulteriormente leva sulla condizione di isolamento in Italia che normalmente vivono gli immigrati, specie se da poco tempo. Questa strategia di controllo psicologico e fisico è stata determinante per la valutazione del rischio di fuga o di reiterazione del reato.

L'arresto rappresenta un intervento tempestivo delle forze dell'ordine per proteggere le vittime da ulteriori aggressioni. La procedura giudiziaria ora procederà per valutare la responsabilità penale dell'uomo ucraino, assicurando al contempo la sicurezza della donna e della figlia nel contesto sociale italiano.