Arresto definitivo a Mestre: il 38enne disabile che aveva terrorizzato il quartiere viene trasferito in carcere specializzato

Dopo mesi di intimidazioni, aggressioni e violazioni dei domiciliari, un uomo serbo disabile è stato arrestato a Mestre e trasferito in una struttura carceraria adeguata, ponendo fine a una serie di episodi violenti che avevano scosso il quartiere.

Una lunga spirale di violenza ha scosso il quartiere di Mestre , a Venezia, dove un uomo di 38 anni di origine serba è diventato una minaccia quotidiana per i residenti e per i gestori dei locali.

Il suo comportamento, caratterizzato da atti intimidatori e distruttivi, ha raggiunto livelli di gravità tali da far crollare le tradizionali misure preventive adottate dalle autorità. In diversi episodi, le sue azioni si sono tradotte nello scontro di tavoli nei bar, nella distruzione di fioriere pubbliche e nelle minacce dirette a vicini di casa, i quali hanno dovuto vivere sotto costante state of fear.

Nonostante la presenza di telecamere di sorveglianza gestite da Mediaset, l'uomo è riuscito a sfuggire alle attenzioni degli organi di pubblica sicurezza, culminando nel caso più clamoroso di marzo, quando ha aggredito fisicamente una giornalista di Mediaset mentre questa cercava semplicemente di intervistarlo. L'aggressione ha lanciato il caso sotto i riflettori nazionali, suscitando scalpore e accrescendo la pressione sulla magistratura e sulla polizia di Venezia.

Fin dall'inizio, la complessità della sua situazione è stata accentuata da una condizione di salute delicata: il soggetto è disabile e costretto a una sedia a rotelle. Questa caratteristica gli ha permesso di evitare la detenzione carceraria tradizionale, poiché le autorità hanno ritenuto incompatibile la sua condizione con il regime penitenziario ordinario.

Tuttavia, la disabilità non ha impedito al 38enne di continuare a tormentare il vicinato. Dopo aver ricevuto un avviso orale da parte del Questore - un provvedimento equivalente a un cartellino giallo, ma privo di reale efficacia - il suo comportamento è divenuto ancor più aggressivo, mirando non solo ai residenti ma anche ai gestori di un locale della zona.

La Polizia lo ha inizialmente denunciato, e il giudice ha disposto un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle potenziali vittime. La misura si è rivelata del tutto inefficace: l'uomo ha continuato a violare le restrizioni, dimostrando una pericolosità crescente. Di fronte all'insostenibilità della situazione, le autorità hanno deciso di imporre gli arresti domiciliari, sperando di contenere il fenomeno senza ricorrere al carcere.

Tuttavia, anche questa decisione ha mostrato i propri limiti: il soggetto ha infrangito le regole imposte molte volte, continuando a intimidire e a mettere in pericolo la sicurezza del quartiere. L'ennesima violazione, unita all'evidente pericolosità dimostrata, ha spinto le Volanti di Venezia e il commissariato di Mestre a chiedere un intervento definitivo. Il Giudice per le indagini preliminari ha così firmato l'aggravamento della misura, revocando i domiciliari.

L'uomo è stato finalmente arrestato e trasferito in una struttura carceraria speciale, dotata di attrezzature e adeguamenti idonei a gestire la sua disabilità. Questa decisione rappresenta un tentativo concreto di porre fine a mesi di terrore e di garantire la sicurezza dei cittadini, dimostrando che, anche di fronte a casi delicati dal punto di vista sanitario, la legge può e deve intervenire in maniera risoluta per proteggere la collettività





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mestre Violenza Domestica Arresto Domiciliari Disabilità Carcere Speciale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia in studio dentistico: tre dentisti a giudizio per la morte di Gaia, 23 anniIl processo per omicidio colposo a carico di tre dentisti accusati della morte di Gaia, 23 anni, dopo un'estrazione dentale andata male, si aprirà il 20 gennaio. La giovane ha subito un arresto cardiaco dopo la somministrazione di sei fiale di anestetico. La famiglia chiede giustizia.

Read more »

Monteleone, smantellato un nuovo boschetto di spaccio di droga: un arresto dei carabinieriRIETI - I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti hanno concluso una mirata operazione antidroga che ha portato allo smantellamento di un bivacco clandestino, adibito a base...

Read more »

Tg4 Medicina, l'arresto cardiacoNe parliamo con Fabio Costantino, dottore cardiologo dell'azienda USL Toscana Massa Carrara

Read more »

Un senatore filippino potrebbe presto rischiare l'arresto per corruzioneIl senatore Jose

Read more »