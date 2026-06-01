Arresto del senatore Jinggoy Estrada per presunto plunder legato allo scandalo delle infrastrutture idrauliche

Il senatore Jose "Jinggoy" Estrada, figlio di un ex presidente, è stato arrestato per accusa di plunder, con tangenti stimate in 573 milioni di pesos. Il caso riaccende il dibattito sulla corruzione nelle Filippine e le problematiche delle opere di contenimento delle inondazioni.

Manila, 1 giugno - Il senatore filippino Jose "Jinggoy" Estrada , figlio dell'ex presidente Joseph Estrada , si è consegnato alle autorità nella mattinata di lunedì dopo che la Corte anti‑corruzione ha disposto il suo arresto.

La misura prende le mosse dall'accusa di plunder, un reato grave non in libertà di cauzione previsto dalla legge filippina, per presunti pagamenti illeciti legati a un massiccio scandalo sulle infrastrutture idrauliche del Paese. L'Ufficio dell'Ombudsman aveva già denunciato la presunta irregolarità, sostenendo che il senatore avrebbe incassato tangenti per un valore complessivo di 573 milioni di pesos, pari a circa 9,3 milioni di dollari, derivanti da contratti per la costruzione e manutenzione di opere di contenimento delle inondazioni.

Queste strutture, destinate a proteggere le aree costiere e le zone urbane dalle frequenti alluvioni, sono state giudicate difettose e pericolose, alimentando una crisi di fiducia nella capacità dello Stato di gestire le emergenze ambientali. Durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala del Senato, Estrada ha ribadito la sua decisione di non ricorrere alla cosiddetta "custodia del Senato", ovvero la possibilità di rifugiarsi all'interno dell'istituzione legislativa per evitare la detenzione.

"Sono pronto a difendermi davanti al tribunale e non mi nasconderò dietro le istituzioni per eludere il processo", ha dichiarato il senatore, sottolineando la sua disponibilità a collaborare con la magistratura. Estrada ha negato categoricamente ogni illecito, sostenendo che le accuse siano motivate da ragioni politiche volte a indebolire la sua influenza all'interno del partito e a distogliere l'attenzione dalle reali cause della crisi delle opere idrauliche.

La difesa ha inoltre evidenziato che Estrada aveva già versato cauzione per un diverso procedimento penale, tentando così di dimostrare la sua volontà di rispettare le procedure legali. Il caso ha risvegliato un acceso dibattito sulla corruzione sistemica nelle Filippine, un tema che da anni caratterizza il panorama politico del Paese.

Lo scandalo delle opere di controllo delle inondazioni, scoppiato lo scorso anno, aveva già provocato proteste di massa, con i cittadini che chiedevano trasparenza e responsabilità nella gestione dei fondi pubblici. Le indagini hanno messo in luce una rete di soprusi e frodi che ha gravemente rallentato la crescita economica, aggravando le difficoltà di un'economia già provata da ricadute inflazionistiche e da una caduta degli investimenti esteri.

L'arresto di Estrada, se confermato dalla magistratura, rappresenterebbe una delle più importanti dimostrazioni di determinazione delle autorità filippine nel contrastare il fenomeno della corruzione a tutti i livelli dello Stato





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