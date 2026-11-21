Le forze armate messicane e l'FBI hanno arrestato Fausto Isidro Meza Flores, leader del cartello Beltrán-Leyva, a Sinaloa. L'operazione è seguita da scontri violenti e scontri diplomatici tra Washington e Città del Messico.

Le forze di sicurezza messicane hanno condotto venerdì 20 novembre 2026 una massiccia operazione militare nello stato di Sinaloa, culminata con la cattura di Fausto Isidro Meza Flores, noto come " El Chapo Isidro". L'operazione è stata realizzata in collaborazione con le agenzie di intelligence statunitensi, segnando una svolta significativa nella lotta contro il traffico di droga nella regione.

Dettagli Operativi e Ruolo della Sedena

L'arresto è stato annunciato sabato 21 novembre 2026 dal capo della sicurezza messicana, confermando che El Chapo Isidro e altri due leader della sua organizzazione criminale sono stati catturati nelle prime ore della notte. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha guidato l'intervento, sfruttando informazioni raccolte congiuntamente con i partner americani. Questa cooperazione ha permesso di localizzare i vertici del cartello Beltrán-Leyva, storicamente uno dei gruppi criminali più temuti e potenti del paese.

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Storico Criminale e Allineamenti Cartello

Fausto Isidro Meza Flores è stato per oltre vent'anni, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, un figura chiave nel contrabbando di eroina, metanfetamina, cocaina e marijuana verso gli Stati Uniti. Era considerato uno dei capi del cartello Beltrán-Leyva, che si era alleato con la fazione Los Mayors del potente cartello di Sinaloa. La sua cattura è vista come un colpo enorme alle gerarchie criminali, dato che era uno dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI.

Reazioni e Tensioni con Washington

Il contesto geopolitico surrounding this arresto è teso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente minacciato di intraprendere un'azione militare unilaterale all'interno del Messico se l'amministrazione della presidente messicana Claudia Sheinbaum non avesse accelerato le operazioni contro i cartelli. Il Dipartimento di Stato e l'FBI non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento ufficiali, lasciando spazio all'incertezza diplomatica mentre la situazione si evolve.

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Violenza Immediata e Barricate in Fiamme

L'operazione non è stata priva di costi umani e materiali. Nella notte di venerdì, l'arresto ha innescato un'ondata di violenza immediata a Sinaloa. I membri del cartello, in risposta alla pressione militare, hanno eretto barricate in fiamme in diverse zone della città e hanno ingaggiato scontri armati con le forze di sicurezza messicane. Queste schermaglie hanno bloccato le vie di comunicazione locali, dimostrando la resistenza dei gruppi criminali anche dopo la cattura dei loro leader.

Conseguenze e Pressione Internazionale

Questo arresto si inserisce in una serie di operazioni di alto profilo portate avanti dal governo messicano sotto la forte pressione di Washington. L'obiettivo è dimostrare efficacia nella repressione del crimine organizzato prima di eventuali azioni unilaterali americane. La cattura di Fausto Isidro Meza Flores rappresenta un punto di svolta, ma le violenze continue a Sinaloa indicano che la lotta al narcotraffico è lungi dall'essere conclusa, richiedendo un coordinamento costante tra le agenzie di sicurezza dei due paesi.