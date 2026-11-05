Arresto di Tamer Hamouda: Sicurezza per Nessy Guerra e figlia in Egitto

Nessy Guerra ringrazia le autorità egiziane dopo l'arresto dell'ex marito Tamer Hamouda. La misura protegge la madre sanremese e la figlia da minacce e pericoli.

La giovane madre originaria di Sanremo, Nessy Guerra, ha espresso profonda soddisfazione per l'arresto del suo ex marito, Tamer Hamouda, avvenuto in Egitto. La donna, che risiede attualmente in una località protetta insieme alla figlia, ha annunciato la notizia tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, definendo l'evento come un "passo in avanti" fondamentale nella loro complessa vicenda giudiziaria e familiare.

Dettagli sull'arresto e misure di sicurezza

Secondo quanto dichiarato direttamente da Nessy Guerra, la decisione di detenere Tamer Hamouda è stata presa esclusivamente per garantire la sicurezza della madre e della bambina. L'ex partner è rimasto in stato di fermo finché i casi legali non saranno definitivamente conclusi. La giovane madre ha precisato che questa misura non è correlata alle precedenti denunce penali, ma mira a isolare una figura percepita come pericolosa per la loro incolumità fisica.

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Il provvedimento è stato giustificato dalle autorità egiziane considerando la pericolosità sociale dell'arrestato e le gravi minacce che aveva rivolto in passato. Tra le accuse sollevate, figurano minacce dirette contro Nessy e riferimenti a pratiche violente come la lapidazione. L'arresto avviene quindi in un contesto di prevenzione del rischio concreto, mirato a tutelare i diritti fondamentali delle vittime di violenza domestica e psicologica.

Il ruolo delle autorità egiziane e italiane

Nessy Guerra ha dedicato un intenso messaggio di gratitudine al Ministro della Giustizia egiziano e alle autorità locali per aver preso a cuore la loro situazione. Ha inoltre espresso riconoscimento verso l'Ambasciata italiana e, in particolare, verso la console italiana a Hurghada, per l'assistenza costante fornita durante questo periodo delicato. La diplomazia italiana ha collaborato strettamente con le controparti egiziane per assicurare protezione alla cittadina italiana.

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La avvocata di Nessy Guerra, Agata Armanetti, ha spiegato che l'arresto è dovuto anche alla pubblicazione di video in cui Tamer Hamouda infangava l'Islam. Queste registrazioni, tradotte in arabo e trasmesse alla National Security egiziana con il supporto dell'Ambasciata italiana, hanno contribuito a dimostrare la pericolosità dell'uomo. La combinazione di minacce personali e dichiarazioni offensive ha spinto le autorità a intervenire con detenzione immediata.

Impatto sulla vita di Nessy Guerra

Nonostante il sollievo per l'arresto, Nessy Guerra rimane confinata nella sua residenza protetta in Egitto. La madre sanremese ha confermato di non poter ancora uscire liberamente né fare rientro in Italia, dovendo rispettare le restrizioni imposte dalle misure di sicurezza. Questa condizione di isolamento forzato prosegue per garantire che nessuna forma di ritorsione possa colpire lei o sua figlia durante l'iter giudiziario in corso.

La situazione di Tamer Hamouda è aggravata da una precedente condanna a un anno di carcere e al pagamento di una multa di 10.000 sterline egiziane. Questa sanzione riguardava le minacce rivolte al console onorario italiano a Hurghada. L'attuale custodia cautelare si sovrappone a questa sentenza, consolidando la posizione di isolamento dell'ex marito rispetto alla vita della donna e del bambino.