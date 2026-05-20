Arresto di un ragazzo di 27 anni originario di Bari per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

Un ragazzo di 27 anni originario di Bari è stato arrestato dai carabinieri di Trinitapoli con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna. L'indagato, mosso da una gelosia ossessiva, avrebbe installato un dispositivo gps sull’auto della compagna per monitorarne costantemente gli spostamenti, sottoponendola a continue pressioni e controlli telefonici. Gli inquirenti avrebbero inoltre documentato gravi episodi di violenza sessuale consumati in contesti isolati, avvenuti anche alla presenza della figlia minore della coppia. Durante le indagini sono emersi comportamenti riconducibili a pratiche rituali e superstiziose. Il 27enne, nel disperato tentativo di curare la sua ludopatia, si sarebbe affidato a una sorta di 'santone', che avrebbe celebrato presunti riti magici con foto di famiglia infilzate da spilli e biancheria intima cosparsa di cera, accompagnati da macabre dediche. Dopo il blitz dei carabinieri, l'uomo è stato trasferito in carcere.

Un ragazzo di 27 anni originario di Bari è stato arrestato dai carabinieri di Trinitapoli con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna.

L'indagato, mosso da una gelosia ossessiva, avrebbe installato un dispositivo gps sull’auto della compagna per monitorarne costantemente gli spostamenti, sottoponendola a continue pressioni e controlli telefonici. Gli inquirenti avrebbero inoltre documentato gravi episodi di violenza sessuale consumati in contesti isolati, avvenuti anche alla presenza della figlia minore della coppia. Durante le indagini sono emersi comportamenti riconducibili a pratiche rituali e superstiziose.

Il 27enne, nel disperato tentativo di curare la sua ludopatia, si sarebbe affidato a una sorta di 'santone', che avrebbe celebrato presunti riti magici con foto di famiglia infilzate da spilli e biancheria intima cosparsa di cera, accompagnati da macabre dediche. Dopo il blitz dei carabinieri, l'uomo è stato trasferito in carcere





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