Arresto ex compagno evaso: aggressione e furto a Arezzo

Arrestato un uomo di 38 anni ad Arezzo per aver aggredito e derubato l'ex compagna, dopo essere evaso dai domiciliari. La vicenda segna un escalation violenta nelle persecuzioni.

Le autorità giudiziarie e la polizia hanno proceduto all'arresto di un uomo di 38 anni residente nell'area aretina, coinvolto in una grave vicenda di violenza domestica e persecuzione. Il sospetto è stato catturato dalla polizia militare dei Carabinieri dopo essere riuscito a evadere dagli arresti domiciliari, una misura cautelare disposta poco tempo prima proprio per proteggere la sua ex compagna. La dinamica dei fatti descrive un quadro di estrema pericolosità, dove l'impossibilità di accettare la fine della relazione sentimentale ha portato l'uomo a commettere atti sempre più aggressivi e illegali.

Dinamica Aggressione e Furto

La situazione è precipitata in modo drammatico quando l'uomo, non rassegnato alla separazione, ha intensificato le sue condotte persecutorie nei confronti della vittima. Durante un precedente episodio già noto alle autorità, il 38enne avrebbe speronato con la propria automobile il veicolo guidato dall'ex partner. In quella circostanza, l'aggressione è passata dalla strada alla violenza fisica diretta, con l'uomo che ha colpito la donna con un pugno e le ha strappato la borsa, accompagnando il furto con insulti gratuiti.

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Persecuzione Telefonica e Minacce

Prima del gesto criminale della strada, l'uomo aveva già tentato di controllare e intimidire la ex compagna attraverso un intenso flusso di comunicazioni non desiderate. Gli investigatori hanno ricostruito che il soggetto avrebbe effettuato circa cento telefonate in un breve lasso di tempo, creando un clima di angoscia costante. A queste chiamate si sono aggiunte email dai contenuti esplicitamente minacciosi, in cui l'uomo ha prospettato l'intenzione di strapparsi il dispositivo elettronico di sorveglianza per raggiungere la donna sotto la sua abitazione.

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Evasione e Arresto Notturno

Di fronte a queste nuove condotte, il giudice del Tribunale di Arezzo ha disposto un aggravamento della misura cautelare, sostituendo il semplice divieto di avvicinamento con gli arresti domiciliari. Il provvedimento è entrato in vigore venerdì 13 novembre, e l'uomo avrebbe dovuto scontare la pena nell'abitazione dei suoi genitori. Tuttavia, dopo poche ore dall'inizio della detenzione domiciliare, il 38enne ha violato le prescrizioni imposte allontanandosi dalla residenza. Le ricerche tempestive avviate dai militari dell'Arma hanno consentito di rintracciarlo nella notte e di procedere al nuovo arresto.

Procedura Giudiziaria e Difesa

Il 38enne, attualmente assistito dall'avvocato Cristiano Giannini Cazzavacca, è atteso davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Durante l'udienza saranno effettuate le conseguenti valutazioni sulle misure cautelari, considerando la gravità dei fatti e la palese inosservanza delle regole imposte. L'episodio segna un punto di non ritorno nella vicenda, dimostrando come i precedenti provvedimenti non siano stati sufficienti a tutelare l'incolumità della donna, rendendo necessario un intervento più stringente da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria.