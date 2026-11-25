Polizia arresta nonno, padre e nipote in Sicilia per armi clandestine e 149 proiettili. Litigio familiare, spari in aria e confisca materiale.

Tre uomini appartenenti alla stessa famiglia sono stati arrestati e denunciati dalle forze dell'ordine per il grave reato di possesso di armi clandestine e munizioni. L'operazione ha portato al fermo immediato di un nonno ottuagenario, di suo figlio e del nipote più giovane. La scoperta è avvenuta durante un controllo notturno in un appartamento situato in una struttura commerciale lungo la statale 114, dove è stato rinvenuto un significativo quantitativo di munizioni e un'arma da fuoco costruita artigianalmente. L'intervento scaturiva da una segnalazione di un litigio familiare degenerato in violenza con l'uso di armi da sparo.

Dettagli dell'Arresto e Confisca Munizioni

Al momento dell'arrivo sul luogo dell'incidente, gli agenti hanno trovato i tre sospesi seduti su un divano all'interno dell'appartamento. L'uomo di trentacinque anni, identificato come il nipote, era in possesso di una pistola a salve. Durante i primi interrogatori, l'interessato ha ammesso di aver sparato in aria con lo scopo di spaventare un altro membro della famiglia. La sua dichiarazione mirava a giustificare l'azione come una misura preventiva per evitare ulteriori richieste di denaro da parte del parente contestato.

Also read Sicilia Express su Netflix: il cast e la trama del film di Ficarra e Picone

Parallelamente alla confessione, la polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare approfondita che ha portato alla luce un reperto significativo. Sono stati rinvenuti ncentoquarantanove proiettili di vario calibro nascosti nell'abitazione. Tra i vari materiali, il giovane di trentacinque anni ha consegnato ai poliziotti quattro bossoli di calibro 357. Secondo la versione fornita dall'arrestato, questi proiettili sarebbero stati esplosi realmente da uno dei parenti durante la lite, contraddicendo parzialmente la tesi della sola pistola a salve.

La Pistola Artigianale e la Negazione della Colpa

La ricerca nelle stanze ha portato alla scoperta di un'ulteriore arma da fuoco, nascosta dietro un televisore. La presenza di questo secondo oggetto ha innescato sospetti più gravi da parte degli investigatori. Nessuno dei tre fermati ha fornito una spiegazione plausibile sulla provenienza o la titolarità del materiale trovato. Al contrario, tutti e tre hanno negato categoricamente sia la proprietà dell'arma che l'utilizzo di un'arma letale durante l'alterco.

Advertisement

Per risolvere il dubbio sull'autenticità e la pericolosità dell'oggetto sequestrato, gli esperti della polizia hanno effettuato accurati accertamenti balistici. Le analisi hanno chiarito che la canna dell'arma rinvenuta era di manifattura artigianale e priva di qualsiasi contrassegno identificativo ufficiale. Questa mancanza di marcature la rende, a tutti gli effetti giuridici e tecnici, un'arma clandestina vietata dalla legge.

Versetti Familiari e Motivazioni del Conflitto

I tre uomini arrestati hanno raccontato agli agenti di aver avuto un violento litigio con un altro familiare. Nella ricostruzione presentata alla polizia, i tre hanno descritto il parente litigioso come una persona che chiederebbe abitualmente soldi per l'acquisto di droga. Inoltre, il giovane di trentacinque anni ha accusato l'altro familiare di sottrarre generi alimentari dal loro locale commerciale e di danneggiare l'attività quando si trova sotto l'effetto di stupefacenti. Queste accuse sembrano essere la causa scatenante dell'uso delle armi durante la notte del conflitto.

Trasferimento in Carcere e Prospettive Legali

Alla luce degli elementi raccolti e delle confessioni parziali, le autorità hanno disposto il trasferimento in carcere dei tre uomini. La misura cautelare del carcere è stata applicata in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto da parte della magistratura competente. Il caso sottolinea l'importanza della vigilanza sulle armi illegali e il legame tra conflitti familiari e uso illegale della violenza. Le indagini continuano per chiarire ulteriormente i dettagli degli eventi e verificare eventuali altri collegamenti criminali.