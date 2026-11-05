Arresto Giudice Messicano Tangente 2 Milioni Dollari Andrew Clark Ryan Wedding

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia l'arresto del giudice messicano Luis Benítez Alcántara in Colombia per tangenti da 2 milioni di dollari a favore di Andrew Clark e Ryan Wedding.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confermato giovedì l'arresto del giudice messicano Luis Benítez Alcántara in Colombia. L'azione legale deriva da accuse di corruzione legate al versamento di una tangente da due milioni di dollari. La somma avrebbe dovuto garantire la libertà di Andrew Clark, un trafficante di droga canadese e figura chiave nell'organizzazione criminale guidata da Ryan Wedding.

Dettagli Arresto Luis Benítez Alcántara

L'atto d'accusa federale descrive dettagli specifici sulle attività del giudice Benítez Alcántara, cinquantanove anni. Secondo le autorità statunitensi, il magistrato ha abusato della sua posizione ufficiale per favorire la fuga della giustizia. Le accuse includono nove capi di imputazione per essere stato un complice dopo il fatto. L'arresto è avvenuto di domenica nella repubblica sudamericana, aprendo la strada a complessi procedimenti di estradizione.

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Meccanismo Tangente Due Milioni Dollari

La corruzione si è concretizzata con il rilascio di Andrew Clark su cauzione il 24 febbraio 2025. In quella data specifica, Benítez Alcántara ha ordinato la liberazione del detenuto. L'atto d'accusa stabilisce che lo stesso giorno il giudice ha ricevuto l'intero pagamento della tangente di due milioni di dollari. Clark è stato successivamente ri-arrestato a breve distanza temporale e trasferito nelle carceri statunitensi.

Ruolo Ryan Wedding Trafficante Cocaina

Andrew Clark ricopre un ruolo di secondo piano nell'organizzazione criminale del canadese Ryan Wedding. Wedding è l'ex snowboarder olimpico al centro di un vasto caso di traffico di cocaina e omicidio negli Stati Uniti. Al momento del rilascio di Clark, Wedding figurava tra i dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI. Il suo caso legale è ancora pendente e ha portato a dichiarazioni di non colpevolezza presentate lo scorso gennaio.

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Prossimi Passi Estradizione Processi

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia ora che richiederà formalmente l'estradizione di Benítez Alcántara dalla Colombia. Le autorità intendono portare il magistrato davanti ai tribunali federali americani per rispondere delle accuse. Nel frattempo, Ryan Wedding ha due prossime date processuali fissate. I tribunali prevedono udienze principali il 31 marzo 2027 e il 26 ottobre 2027 per definire il suo destino legale.

Posizioni Istituzionali e Risposte

Il Procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche ha emesso una dichiarazione ferma contro la corruzione istituzionale. Ha dichiarato che i funzionari pubblici corrotti, ovunque si trovino, affrontano la giustizia. La sua posizione sottolinea la volontà degli Stati Uniti di perseguire chi assiste i trafficanti di droga. Il Centro federale di giustizia penale messicano non ha ancora fornito commenti ufficiali sulla vicenda. Benítez Alcántara non è stato immediatamente raggiungibile per una reazione personale alle accuse.