Arresto in Egitto di Tamer Hamouda per minacce al console italiano: svolta nella vicenda di Nessy Guerra

Le autorità egiziane hanno arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, per gravi minacce e tentato aggredire il console italiano di Hurghada. Il caso, emerso da un drammatico videomessaggio della donna, evidenzia la cooperazione tra Italia ed Egitto nella protezione dei cittadini all'estero.

Una svolta decisiva si è verificata in Egitto nella vicenda che coinvolge l'imprenditrice italiana Nessy Guerra . Le autorità egiziane hanno proceduto all'arresto di Tamer Hamouda , ex marito della donna, con l'accusa di minacce gravi e tentativo di aggressione contro il console italiano di Hurghada.

Le fonti informate hanno confermato che l'arresto è strettamente legato alle recenti intimidazioni perpetrate da Hamouda, le quali avevano incluso pressioni di morte indirizzate non solo alla Guerra ma anche ai rappresentanti diplomatici del nostro Paese. Hamouda, che in passato era stato condannato dalla magistratura italiana per reati commessi sul suolo italiano, era tornato sotto i riflettori dopo una serie di minacce pubblicate nella rete dalla stessa Guerra.

Il 2 giugno, la donna aveva condiviso un drammatico videomessaggio sul suo profilo Instagram, ricostruendo il piano dell'ex coniuge e lanciando un disperato grido d'aiuto. Nel video, Nessy descriveva con parole inequivocabili la gravità della situazione, riferendo che l'uomo aveva minacciato il console dicendo che, se non gli fossero stati consegnati dei soldi, gli avrebbe sparato alle gambe facendolo finire sulla sedia a rotelle.

Inoltre, aveva precisato che l'ex, in quel periodo, si trovava al Cairo ma sembrava intenzionato a spostarsi verso Hurghada, dove avrebbe potuto avvicinarsi al consolato onorario per compiere il suo piano criminale. L'intervento delle autorità egiziane è stato accolta con sollievo dalla donna, che da tempo viveva in condizioni di forte vulnerabilità.

Nessy Guerra è costretta a nascondersi in una località segreta insieme alla figlia piccola e ai genitori, a causa di un divieto di espatrio imposto dalle autorità locali che le impedisce di tornare in Italia. Inoltre, nell'ambito di un procedimento penale avviato in Egitto, la donna si trova sotto condanna a sei mesi di detenzione e lavori forzati per il reato di adulterio, una accusa sollevata dall'ex marito in maniera apparentemente vessatoria.

Nel suo messaggio video, la Guerra aveva espresso frustrazione chiedendo perché persone con tali comportamenti potessero rimanere libere, sottolineando il pericolo che le minacce rappresentavano non solo per la sua famiglia ma anche per i funzionari dello Stato italiano.

"Noi siamo continuamente minacciati da questi soggetti da anni e adesso anche i funzionari dello Stato italiano vengono minacciati di morte", aveva detto, chiedendo un intervento deciso da parte delle autorità egiziane e dell'ambasciata italiana. L'arresto di Hamouda rappresenta un segnale importante nella lotta contro la criminalità transnazionale e l'intimidazione di personalità pubbliche. Le forze di polizia hanno dichiarato di aver raccolto prove sufficienti per sostenere l'accusa di minacce gravi, e il caso è attualmente in fase di istruttoria giudiziaria.

L'episodio ha suscitato una notevole attenzione mediatica, evidenziando le difficoltà che le vittime di violenze domestiche e di minacce legate a conflitti internazionali possono incontrare quando si trovano all'estero. La vicenda mette anche in luce l'importanza della cooperazione tra le autorità italiane ed egiziane nella tutela dei cittadini italiani all'estero, nonché la necessità di un sostegno più efficace per le persone coinvolte in situazioni di pericolo.

Le autorità italiane hanno confermato di aver seguito da vicino gli sviluppi del caso e di aver fornito assistenza diplomatica alla Guerra e alla sua famiglia, auspicando che la giustizia venga amministrata in maniera rapida e trasparente. L'arresto di Tamer Hamouda, se confermato in giudizio, potrà rappresentare un importante passo verso la messa al bando di comportamenti criminali che minacciano la sicurezza dei cittadini italiani all'estero e la dignità dei rappresentanti diplomatici





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nessy Guerra Tamer Hamouda Minacce Diplomatiche Arresto Egitto Cronaca Internazionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasile, come sta Neymar? Le ultime novità: 'Sta migliorando molto bene, lo riavremo presto'Rodrigo Caetano, coordinatore esecutivo del Brasile, ha parlato nelle ultime ore di fronte alla stampa dopo l'amichevole con l'Egitto per aggiornare sulle condizioni di Wesley dopo l'infortunio muscolare riportato, in attesa degli esami.

Read more »

Acilia e Ostia: taglio del nastro per due nuove case della comunità nella Asl Roma 3Per la casa della comunità di Casal Bernocchi l’importo dei lavori è stato di un milione e 600mila euro, mentre per la struttura di Ostia l’investimento è stato di un milione e 256 mila euro

Read more »

Belgio vs Egitto: un girone durissimo e una sfida tra due squadre diverseIl Belgio, guidato da Rudi Garcia, punta su un calcio fluido e veloce, affidandosi a De Bruyne, Doku e Openda. L'Egitto, guidato da Hossam Hassan, punta su un calcio pragmatico, sul lavoro di squadra e sui contropiedi di Mohamed Salah. Allo spettacolare Lumen Field di Seattle, con la sua acustica travolgente e la vista mozzafiato sullo skyline, il match si annuncia come uno dei momenti chiave del primo turno.

Read more »

Belgio vs Egitto: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapereGOAL ti offre tutte le informazioni sulla partita Belgio-Egitto ai Mondiali FIFA 2026.

Read more »