Arresto in Egitto per l'ex marito di Nessy Guerra, la donna: "Ora fateci tornare in Italia"

Svolta nel caso di Nessy Guerra: le autorità egiziane hanno arrestato Tamer Hamouda, ex marito della donna italiana, accusato di minacce e aggressione contro il console onorario. La donna, che si nasconde con la figlia, lancia un nuovo appello per il rimpatrio e il mondo politico italiano si mobilita.

L'arresto in Egitto di Tamer Hamouda , l'ex marito di Nessy Guerra , rappresenta una svolta significativa in una vicenda caratterizzata da minacce, aggressioni e un complesso intreccio giuridico e diplomatico.

Hamouda era stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e un tentativo di aggressione, comportamenti che si inseriscono in un quadro più ampio di reiterate intimidazioni nei confronti di funzionari italiani e della stessa ex moglie. L'uomo, già condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori, lesioni, furto e truffa, aveva anche diverse denunce penali in Egitto per diffamazione e molestie sessuali.

Secondo il racconto di Nessy Guerra, l'ex marito si sarebbe recato insieme alla madre a Hurghada, presso il resort che ospita il consolato onorario, minacciando il console di farlo sparare alle gambe se non avesse ricevuto denaro. La donna, che si nasconde con la figlia e i genitori per sfuggire alle minacce, ha ripetutamente lanciato appelli per il rimpatrio in Italia, sottolineando l'insicurezza in cui versa.

Il caso ha mobilitato il mondo politico italiano, con Matteo Renzi che ha sollecitato un intervento del governo per riportare a casa la connazionale, e il Partito Democratico, nelle parole di Alessandro Alfieri, che ha sottolineato la necessità di coniugare la diplomazia con i valori, annunciando un voto contrario alla ratifica del memorandum di cooperazione nella difesa con l'Egitto. Gli avvocati che assistono Nessy Guerra, tra cui Agata Armanetti, hanno evidenziato che le autorità italiane in Egitto stanno fornendo supporto, ma che il rimpatrio richiede un accordo politico, anche perché Hamouda è già condannato in Italia e si è proceduto con una richiesta di estradizione.

L'appello finale di Nessy Guerra durante la trasmissione Dentro la notizia su Canale 5 ha ribadito la perdita di sicurezza e la speranza in un intervento del governo. La complessità della situazione riflette le sfide nella tutela dei cittadini italiani all'estero quando si intrecciano questioni giuridiche internazionali, rapporti diplomatici e violazioni dei diritti umani.

Il governo italiano si trova ora a dover gestire una crisi che richiede sia pressione sulle autorità egiziane per garantire la protezione e il rientro di una cittadina e di una minore, sia una valutazione più ampia sulle modalità di collaborazione con un paese alleato ma con il quale si devono mantenere canali di dialogo fermi sui casi di violenza di genere e persecuzione. La proroga del memorandum di difesa con l'Egitto diventa così un terreno simbolico di confronto politico, dove le scelte di politica estera vengono misurate anche sull'attenzione alle vicende individuali.

La vicenda di Nessy Guerra non è solo una storia di violenza domestica e stalking, ma also un esempio di come le dinamiche di potere e impunità possano varcare i confini, coinvolgendo consolati, ministre e la stessa vita di una bambina innocente. L'opinione pubblica è stata sensibilizzata dai video su Instagram e dalle interviste, creando una pressione mediatica che ora il governo non può ignorare.

La strada per il rimpatrio appare ancora lunga, nonostante l'arresto dell'ex marito, perché coinvolge questioni di sovranità giuridica e negoziati tra stati. Tuttavia, l'arresto di Hamouda potrebbe essere il primo passo per smontare un sistema di intimidazione durato anni, a patto che le autorità italiane sappiano trasformare la notizia in un'azione diplomatica decisiva.

La storia solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza dei cittadini all'estero, sul ruolo dei consolati onorari, e sulle responsabilità dello stato di origine quando i propri connazionali sono vittime di reati transnazionali. In sintesi, il caso è un microcosmo di temi globali: violenza di genere, migrazione forzata, giustizia internazionale e diplomazia dei diritti umani.

L'attenzione rimane alta sulle prossime mosse del governo e sulla possibilità che Nessy Guerra e la figlia possano finalmente tornare a casa, in un clima di sicurezza garantita





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