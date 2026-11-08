Arresto maltrattamenti Secondo: figlia 9 anni chiama 112 dopo aggressione padre

A Secondo il 7 novembre, una bambina di 9 anni ha salvato la madre aggredita chiamando il 112. Padre marocchino 51enne arrestato per violenze domestiche.

Una bambina di nove anni è stata l'eroe di un drammatico incidente avvenuto a Secondo, in provincia di Biella, sabato 7 novembre. L'atto temerioso della piccola ha impedito un ulteriore aggravarsi della situazione e ha consentito l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine a una violenza domestica. La minore ha dimostrato una lucidità sorprendente nel chiamare il numero di emergenza 112 dopo essere fuggita insieme alla madre.

La dinamica dell'aggressione e la fuga

La violenza sarebbe scoppiata durante il pranzo, seemingly per motivi di lieve entità, ma con conseguenze devastanti per la famiglia. Il padre, un uomo di 51 anni di cittadinanza marocchina, avrebbe spinto la moglie a terra con forza. In quel frangente critico, la figlia di nove anni si è inserita fisicamente nel mezzo per cercare di proteggere la madre dagli attacchi.

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Fortunatamente la bambina non ha riportato ferite fisiche durante l'intervento, ma l'esperienza è stata profondamente traumatica. La donna e la piccola sono riuscite a fuggire dall'abitazione dopo l'ennesimo conflitto. Le due hanno vagato per le strade fino a quando la bambina, con lucidità disarmante, ha effettuato la chiamata al 112 alle ore 13.40.

L'intervento delle forze dell'ordine

Gli agenti sono riusciti a rintracciare madre e figlia poco dopo la telefonata, trovandole in strada nei pressi di una scuola. La donna si presentava sotto shock, in lacrime e con evidenti lesioni alla testa e al braccio destro. Le soccorritori hanno provveduto immediatamente al trasporto della vittima in ospedale per le cure del caso.

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Il comando ha successivamente raggiunto l'abitazione dei coniugi, dove ha trovato il 51enne in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol. L'uomo ha ammesso le violenze avvenute in precedenza, un'ammessione che ha confermato la gravità dei fatti narrati dalla minore e dalla moglie.

Pregiudizio criminale e durata delle violenze

Le indagini preliminari condotte dagli agenti hanno portato alla luce un quadro preoccupante della vita domestica della famiglia. Sarebbe emerso che la situazione di maltrattamenti non era un evento isolato, ma una condizione che andava avanti da anni. Il 51enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è stato identificato come il principale responsabile delle sofferenze inflitte.

L'uomo è stato immediatamente arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare è stata eseguita con tempismo rapido da parte degli agenti per garantire la sicurezza della vittima e della minore. Il 51enne è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Conseguenze legali e supporto alla vittima

L'arresto di un padre violento rappresenta un passo fondamentale verso la giustizia per le vittime domestiche. La testimonianza della bambina di nove anni è stata determinante per far scattare la procedura legale. L'episodio sottolinea l'importanza del numero 112 come strumento di salvaguardia per i minori e le vittime di abusi.

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La madre, ora ricoverata per le ferite riportate, potrà contare sul supporto delle istituzioni per ricostruire la propria vita. La situazione ha riportato l'attenzione sulle dinamiche di violenza domestica che spesso restano nascoste alle porte delle case. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine a Secondo ha evitato un potenziale dramma maggiore per la famiglia coinvolta.