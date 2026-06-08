Arresto per stalking e lesioni a Roma: 25enne perseguita e picchia la fidanzata 19enne

Un cittadino peruviano di 25 anni è stato arrestato a Roma per atti persecutori e lesioni personali ai danni della giovane compagna. Le indagini dei Carabinieri hanno documentato un anno di violenze fisiche e psicologiche, minacce di morte e danneggiamenti dell'abitazione dei genitori della vittima. Il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo alto il rischio di reiterazione.

Un uomo di 25 anni, cittadino peruviano con precedenti, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per aver perseguitato e picchiato la sua fidanzata di 19 anni.

La vicenda, culminata in un provvedimento del Tribunale di Roma su richiesta della Procura, è emersa a seguito di un'articolata indagine dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna e della Compagnia Parioli. Le indagini hanno preso avvio lo scorso aprile in via Apuania, quando i militari sono intervenuti dopo una segnalazione di un uomo che aggrediva una giovane in strada. Sul corpo della vittima sono stati riscontrati segni di ecchimosi e traumi.

Gli approfondimenti successivi, supportati da testimonianze di familiari e passanti, hanno ricostruito un quadro di vessazioni quotidiane iniziate nel dicembre 2025, dopo la scarcerazione dell'indagato per precedenti reati. L'uomo manifestava scatti d'ira per banali motivi, colpendo la compagna con calci, pugni, schiaffi e stringendole il collo, tanto in casa quanto in pubblico.

Inoltre, la insultava pesantemente e la minacciava di morte se avesse interrotto la relazione. Oltre alle aggressioni directe, l'indagato ha danneggiato più volte l'abitazione dei genitori della ragazza, dove lei cercava rifugio: ha distrutto le telecamere di videosorveglianza esterne e colpito violentemente il portone, fino a sfondarlo parzialmente. La misura cautelare è stata ritenuta necessaria per il concreto pericolo di reiterazione dei reati.

Dopo l'esecuzione da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Nomentana, l'uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria





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