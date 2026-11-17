Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Genova per stalking e molestie in un'agenzia postale di via di Francia, dopo aver insistentemente preteso operazioni con una carta Postepay non funzionante.

Le autorità di polizia a Genova hanno effettuato un arresto significativo nel settore della sicurezza urbana e della tutela dei lavoratori. Un cittadino di 40 anni, di nazionalità tunisina, è stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine. L'arresto segue una serie di eventi ocorridi presso l'ufficio postale situato in via di Francia, nel capoluogo ligure. L'accusa principale che grava sul 40enne riguarda il reato di stalking ai danni del personale dipendente dell'agenzia postale. Questa azione giudiziaria sottolinea la zero tolleranza verso le condotte molestie nei luoghi di lavoro pubblici.

La dinamica delle molestie al posteggio

La ricostruzione dei fatti avvenuti nel corso degli ultimi giorni emerge come un esempio di persistenza molestia. L'uomo di 40 anni si è presentato più volte allo sportello dell'agenzia di via di Francia. Le sue richieste miravano all'esecuzione di operazioni finanziarie tramite la sua carta Postepay. Tali operazioni, tuttavia, non potevano essere effettuate per i limiti tecnici o procedurali imposti dall'emittente. Nonostante i dinieghi ripetuti e chiari da parte del personale, il 40enne ha continuato a insistere in modo ossessivo.

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L'atteggiamento protratto nel tempo ha generato un clima di forte preoccupazione tra le lavoratrici dell'agenzia. La sicurezza psicologica e fisica delle dipendenti è stata compromessa dalla presenza continua del soggetto. Non si trattava di semplici dispute burocratiche, ma di una pressione psicologica sostenuta che ha superato la soglia della normale interazione commerciale. La direttrice dell'agenzia ha registrato le segnalazioni ricevute dal personale, notando l'escalation delle condotte.

La richiesta singolare e l'intervento finale

L'episodio ha raggiunto un punto di non ritorno quando il 40enne ha focalizzato la sua attenzione su una specifica impiegata. Dopo aver subito ulteriori rifiuti riguardo alle transazioni con la Postepay, l'uomo ha avanzato una pretesa considerevolmente inusuale. Si è rivolto all'addetta dicendo esplicitamente: "Devi metterti il velo". Questa affermazione, inserita in un contesto di rifiuto amministrativo, è stata interpretata come una forma di vessazione personale e professionale.

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La direttiva data alla dipendente ha segnato la svolta decisiva per l'intervento delle autorità competenti. La direttrice dell'ufficio postale ha ritenuto necessario segnalare immediatamente la faccenda alle forze di polizia. La natura invasiva della richiesta, combinata con la persistenza delle precedenti visite allo sportello, ha configurato i presupposti legali per un'azione repressiva immediata. Le indagini preliminari hanno confermato la fondatezza delle testimonianze raccolte dalle vittime dirette.

L'arresto e le conseguenze legali

Di fronte alle segnalazioni ufficiali, le volanti della polizia hanno effettuato un rapido intervento operativo a via di Francia. Le pattuglie sono giunte sul luogo per mettere in atto l'arresto del 40enne di nazionalità tunisina. La procedura è stata eseguita con la formalizzazione delle accuse di stalking nei confronti delle lavoratrici dell'ufficio postale. L'azione dimostrata la capacità del sistema di sicurezza di reagire tempestivamente alle denunce di molestie continuative.

Il caso si inserisce in un panorama più ampio di tutela dei diritti dei lavoratori nei punti vendita pubblici. L'ufficio postale, come ente erogatore di servizi essenziali, richiede un ambiente di lavoro libero da intimidazioni. L'arresto del 40enne rappresenta un deterrente significativo per chi tenta di imporsi con la forza o con la pressione psicologica. La vicenda evidenzia l'importanza della formazione del personale nel riconoscere e segnalare tempestivamente segnali di allarme.

Gli accertamenti successivi porteranno probabilmente alla definizione del quadro penale specifico per il 40enne. Le accuse di stalking comportano conseguenze legali severe, specialmente quando coinvolgono più vittime all'interno dello stesso luogo di lavoro. La direttrice dell'agenzia ha svolto un ruolo cruciale nel garantire che la situazione non degenerasse ulteriormente. Il suo intervento tempestivo ha consentito alle forze dell'ordine di agire prima che potessero verificarsi atti di violenza fisica.

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La comunità di via di Francia e i frequentatori abituali dell'ufficio postale hanno ricevuto rassicurazioni sull'incolumità del personale. La notizia dell'arresto è stata accolta con sollievo da chi ha subito la pressione quotidiana del 40enne. Questo episodio riafferma l'impegno delle istituzioni a proteggere l'integrità fisica e morale dei dipendenti pubblici. La vicenda servirà come monito per future condotte simili nei confronti del personale di qualsiasi sportello pubblico o privato.

La posta Postepay rimane un prodotto finanziario attivo, ma il 40enne ha perso l'accesso allo sportello per via della misura cautelare. Le indagini continueranno per valutare eventuali altri aspetti della condotta del sospettato. La collaborazione tra la direzione dell'agenzia e le forze dell'ordine ha dimostrato efficacia nella gestione di una crisi in corso. La legalità e il rispetto reciproco restano i pilastri fondamentali del servizio pubblico postale a Genova.