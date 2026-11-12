Arresto per violenza sessuale in metropolitana Roma su studentessa 15 anni

Carabinieri di Roma Centro arrestano un uomo di 39 anni per violenza sessuale e stalking contro una studentessa quindicenne sulla linea B della metropolitana.

Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 39 anni senza fissa dimora con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 15 anni. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Centro, portando all'arresto immediato del sospettato dopo le indagini conclusive.

I dettagli dell'aggressione in metropolitana

L'episodio criminoso si è verificato la mattina del 4 novembre scorso a bordo di un convoglio della linea B della metropolitana romana. Gli investigatori hanno ricostruito che l'uomo era salito sul treno in una fermata precedente, posizionandosi strategicamente vicino alla giovane vittima. Quando le porte si sono aperte alla stazione Policlinico, mentre la quindicenne si apprestava a scendere, il 39enne l'avrebbe afferrata e palpeggiata con intenti osceni.

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Le urla della ragazza, immediatamente ascoltate dagli altri passeggeri, hanno rotto l'isolamento dell'aggressione. L'uomo ha tentato di fuggire dalla scena, ma è stato bloccato con decisione da un viaggiatore presente sulla banchina. L'intervento tempestivo di un civile ha permesso di contenere l'aggressore fino all'arrivo delle autorità competenti.

Il ruolo di testimoni e forze dell'ordine

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti alcuni militari dell'Aeronautica di passaggio, che hanno assistito nell'immediato la situazione critica. Successivamente, è arrivata una pattuglia dei Carabinieri, allertata dalla centrale operativa delle forze di polizia. I militari hanno garantito la sicurezza della ragazza e hanno collaborato con gli investigatori per identificare il colpevole, assicurandosi che il sospettato non potesse allontanarsi.

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Stalking prolungato dal mese di gennaio

Gli accertamenti successivi hanno rivelato un quadro allarmante di prepotenze prolungate. I Carabinieri hanno appurato che l'uomo perseguitava la studentessa abitualmente, iniziando la sua ossessione già dallo scorso mese di gennaio. Egli seguiva la giovane sui vagoni della metropolitana lungo il tragitto verso la scuola, rivolgendole sguardi insistenti e insulti ripetuti nel tempo.

La quindicenne, terrorizzata dalle continue attenzioni del molestatore, aveva modificato le sue abitudini quotidiane per evitare il contatto con l'aggressore, decidendo di non viaggiare mai da sola. Questa strategia difensiva ha rappresentato l'unico mezzo per proteggere la propria incolumità fino al momento dell'aggressione fisica.

Conseguenze legali e limitazioni di movimento

Il 39enne è stato arrestato e sottoposto a misure cautelari restrittive. Tra queste, è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma, impedendo al sospettato di risiedere o circolare liberamente nella capitale. Tale misura mira a garantire la sicurezza della vittima e a prevenire qualsiasi nuovo tentativo di avvicinamento o molestia.