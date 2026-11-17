A Bologna un 46enne aggredito durante una rapina ha permesso l'identificazione di un malvivente grazie alla geolocalizzazione del cellulare recuperato dalla polizia.

Un uomo di 46 anni è stato aggredito da due individui nella notte di lunedì nel quartiere Navile di Bologna, intorno all'una. Dopo essere stato spinto a terra e derubato del proprio dispositivo elettronico, l'aggredito ha tentato di opporre resistenza afferrando una gamba di uno dei rapinatori, subendo in risposta numerose colpite con una bottiglia rotta al volto e alle mani.

Dettagli della aggressione notturna

La dinamica dei fatti si è sviluppata mentre il 46enne passeggiava con il telefono in mano. Gli aggressori, due persone, lo hanno assalito immediatamente. Non si sono limitati a sottrarre il bene, ma hanno usato violenza fisica per impedire qualsiasi tentativo di reazione o fuga da parte delle vittime. L'uso dell'arma bianca improvvisata, costituita da una bottiglia rotta, ha aggravato la scena del crimine, lasciando l'uomo ferito ma cosciente.

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Ruolo cruciale della geolocalizzazione

Nonostante le gravi lesioni riportate, la vittima è riuscita a raggiungere una volante della polizia e a denunciare quanto accaduto. Durante il trasporto al pronto soccorso, ha fornito agli agenti l'accesso alla posizione del cellulare rubato. Lo smartphone risultava ancora acceso e la geolocalizzazione GPS ha indicato che si trovava a circa un chilometro di distanza dal luogo della rapina, rivelando la posizione esatta dei malviventi.

Identificazione e inseguimento dei sospettati

Gli agenti del commissariato Pontevecchio hanno seguito il segnale GPS individuato attraverso il dispositivo rubato, raggiungendo una zona dove hanno notato due persone a bordo di un'auto parcheggiata. Alla vista delle forze dell'ordine, entrambe le persone hanno tentato di fuggire, innescando un inseguimento a piedi. Durante la fuga, uno dei due aggressori è stato bloccato e fermato dagli agenti.

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Arresto del malvivente e conseguenze legali

Al momento dell'arresto, l'uomo arrestato in tasca aveva il telefono rubato, confermando direttamente il suo coinvolgimento. Si tratta di un uomo di origine marocchina, nato nel 1995, già noto alle forze dell'ordine e arrestato appena tre giorni prima per altri reati. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria pluriaggravata in concorso e denunciato per lesioni aggravate, trovandosi ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

Le ferite riportate dal 46enne al volto e alle mani sono state giudicate guaribili in pochi giorni. Mentre l'indagato è sotto custodia, le indagini per identificare e catturare il complice fuggito proseguono attivamente con le forze di polizia impegnate nelle ricerche per portare a compimento l'arresto dell'ultimo latitante.