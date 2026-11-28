Mandato di arresto emesso in Bosnia per il regista Zuparic che ha negato i 'Safari'. Indagini parallele in Italia guidate da Milano sul coinvolgimento italiano.

La procura bosniaca ha emesso un mandato d'arresto per il regista Damir Zuparic in relazione alle dichiarazioni contenute nel suo documentario riguardante l'assedio di Sarajevo. I fatti, risalenti al dicembre 2025, sono stati portati alla luce pubblicamente in questo momento, segnando un'escalation significativa nelle tensioni giuridiche e storiche legate alla ricostruzione degli eventi bellici.

Nuovo Mandato di Arresto

Il provvedimento legale è stato notificato dopo che Zuparic ha sfidato la narrazione dominante sugli eventi del 1992. Il regista si trova ora al centro di un'indagine penale per la negazione dei crimini di guerra, una posizione che lo ha immediatamente messo in rotta di collisione con le autorità giudicanti della Bosnia ed Erzegovina.

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Negazione Dei Safari Umani

Nel suo lavoro, Zuparic ha contestato la versione ufficiale secondo cui stranieri benestanti avrebbero pagato per sparare contro civili, donne e bambini durante l'assedio di Sarajevo. La sua tesi rifiuta l'esistenza dei cosiddetti "Safari" e propone una lettura alternativa e controversa dei fatti accaduti nel capoluogo bosniaco.

Difese E Precedenti

Zuparic ha dichiarato di essere cresciuto nello spirito della fratellanza e dell'unità, definendo assurdia l'accusa di incitare all'odio. Egli sostiene che il film tratti di un'organizzazione criminale segreta e non attribuisce la responsabilità a nessuna nazione o religione specifica.

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Indagini In Italia

Nel novembre 2025 la procura di Milano ha aperto un filone parallelo dell'inchiesta, individuando almeno quattro persone coinvolte tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Il procuratore Alessandro Gobbis descrive il caso come uno dei più complessi e terrificanti della sua carriera.

Tensione Tra Bosniaci E Italiani

Nonostante il pool di magistrati bosniaci conducesse un'indagine per crimini di guerra, la procuratrice Biljana Golijanin ha emesso il mandato il 16 dicembre 2025. Questa divergenza suggerisce un divario tra la certezza delle prove in Italia e le contestazioni in Bosnia.