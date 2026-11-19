Massimo Visconti e la famiglia arrestati per spaccio. Poliziotti trovano mezzo chilo di stupefacenti nascosti in casa del famoso influencer di TikTok.

Massimo Visconti, noto imprenditore di 57 anni e celebre personaggio di TikTok, è stato arrestato insieme alla moglie e al figlio di 26 anni. L'operazione ha portato alla luce un'organizzazione illecita basata sulla vendita di droghe, con un quantitativo totale di mezzo chilo di sostanze stupefacenti rinvenuto all'interno dell'abitazione di famiglia.

La rete di spaccio e i metodi di occultamento

Il blitz è scattato dopo che gli agenti della Polizia di Stato hanno osservato il giovane Visconti lasciare l'appartamento con un comportamento considerato sospetto. Durante il fermo, le autorità hanno ritrovato addosso al giovane quattro dosi di cocaina già pronte per la vendita immediata. Questa evidenza ha fornito la base legale per effettuare una perquisizione approfondita nel domicilio degli imputati.

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La ricerca ha rivelato che la droag era stata sistematicamente nascosta in diversi punti della casa. Il freezer è stato uno dei luoghi principali dove gli agenti hanno trovato grandi quantità di hashish e marijuana. I metodi di occultamento dimostravano una certa organizzazione, con i pacchetti riposti in mobili dotati di doppiofondo.

Ulteriori quantità di stupefacenti sono state trovate infilare nelle tasche dei cappotti appesi all'ingresso dell'appartamento. Tra gli oggetti utilizzati per nascondere le sostanze vi era persino una comune confezione di cracker, che serviva da copertura per occultare la marijuana. Questa varietà di nascondigli ha facilitato la gestione quotidiana delle operazioni di spaccio.

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L'identità di Massimo Visconti e il tormentone virale

Massimo Visconti non è una figura sconosciuta nel panorama dei social media italiani. È conosciuto principalmente per il suo tormentone musicale "Sambucone Molinari Curativo", che gli ha garantito una vasta popolarità online. Il 57enne ha accumulato circa 220mila follower su TikTok, dove condivideva spesso video caratterizzati dal suo stile distintivo, incluso l'uso ricorrente della sciarpa con i colori della Roma.

Questa fama digitale ha fornito la copertura iniziale per l'attività criminale. La famiglia utilizzava la notorietà di Massimo Visconti per giustificare presenze in pubblico o attività apparentemente banali, mentre la gestione concreta delle vendite era delegata ad altre figure. Il figlio è stato identificato come il responsabile operativo principale, definito dalla giustizia come il motore della rete di distribuzione.

Le accuse e le decisioni del giudice

Tutti e tre gli imputati affrontano l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l'udienza di convalida del fermo, il giudice ha emesso una decisione differenziata basata sul ruolo di ciascuno nella rete criminale. Il figlio di 26 anni è stato posto in carcere, con la motivazione che egli agiva come il deus ex machina della gestione dello spaccio.

Per Massimo Visconti e sua moglie, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa misura diversa riflette la valutazione delle loro responsabilità dirette nell'attività quotidiana di vendita rispetto al figlio. Le autorità hanno comunque confermato che la droga trovata nel congelatore e negli altri nascondigli era di proprietà della famiglia.

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Impatto e conseguenze legali future

L'arresto di una figura così visibile sui social network ha avuto un impatto immediato sulla sua reputazione pubblica. La narrazione legata al "Sambucone Molinari" è stata completamente oscurata dalle indagini sulle sostanze illegali. Gli investigatori stanno ora analizzando se ci siano altri coinvolgimenti nella rete di vendita, dato il livello di organizzazione dei nascondigli.

La scoperta di mezzo chilo di hashish, cocaina e marijuana rappresenta un quantitativo significativo per le indagini. Le autorità stanno verificando se ci siano collegamenti con altri distributori o se l'attività si limitasse all'abitazione di famiglia. La giustizia italiana ha dimostrato di non fare distinzioni tra la fama sui social media e la responsabilità penale nelle attività di spaccio.