Arresto a Ardea di un uomo di 32 anni accusato di stupro con arma da taglio ai danni di una donna di 26 anni. I dettagli dell'arresto e delle indagini.

Le Forze dell'Ordine hanno arrestato un cittadino di 32 anni nel comune di Ardea, situato nella città metropolitana di Roma, con l'accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata. L'episodio violento si è verificato nella notte tra domenica e lunedì 16 novembre, coinvolgendo la compagna di un tempo della vittima, una donna di 26 anni. L'intervento immediato dei Carabinieri e la successiva ricostruzione dei fatti hanno permesso di isolare e fermare il sospetto.

Dettagli della Violenza e Fuga

I fatti risalgono alla notte di lunedì 16 novembre, intorno alle ore 2:30, al termine del turno lavorativo della giovane. Quest'ultima sarebbe stata intercettata dall'ex compagno, il quale avrebbe cercato di convincerla a raggiungerlo utilizzando le rispettive automobili in un parcheggio isolato. Una volta raggiunto il punto di incontro, l'uomo avrebbe estratto un coltello da cucina, minacciando la donna con l'arma. Di fronte alla minaccia, la vittima si sarebbe vista costretta a salire a bordo del veicolo dell'aggressore.

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Durante il tragitto, l'uomo avrebbe condotto la donna all'interno di un edificio abbandonato, dove le avrebbe commesso l'abuso sessuale. Nonostante la grave aggressione subita, la ragazza è riuscita a dimostrare notevole forza d'animo, convincendo il suo ex partner a riaccompagnarla alla propria auto. Immediatamente dopo essere stata lasciata libera, la vittima ha deciso di chiedere aiuto contattando il numero di emergenza 112, segnando la svolta nelle indagini.

Indagini e Identificazione del Sospetto

Al ricevere la chiamata, i Carabinieri hanno prestato immediato soccorso alla giovane, affiancati dai sanitari del 118. I mezzi di emergenza hanno disposto il trasporto immediato della donna al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia. L'ospedalizzazione è avvenuta con il protocollo sanitario e socio-assistenziale riservato alle vittime di violenza, noto come codice rosa. È stato proprio presso questa struttura sanitaria che la giovane ha formalizzato la denuncia contro il suo ex compagno.

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Durante le successive operazioni di ricostruzione dei fatti, è emerso che la 26enne si era già rivolta ai Carabinieri lo scorso 12 novembre. In quell'occasione, aveva denunciato vessazioni e violenze subite durante il periodo di convivenza con il 32enne. Poche ore dopo l'arresto della vittima, l'uomo, ora fermato e indagato, ha contattato il 112 minacciando di suicidio. Subito dopo questa chiamata, avrebbe tentato di rendersi irreperibile disfacendosi del proprio telefono cellulare, nascondendo così la traccia del dispositivo.

Arresto e Successi Procedurali

Nonostante i tentativi di eludere il controllo delle autorità, i militari sono riusciti comunque a rintracciare il ricercato. La chiave di volta per la sua identificazione è stata un'ultima telefonata effettuata al 112. Questa comunicazione è avvenuta intorno alle ore 8:30 del giorno seguente, al termine della quale i militari hanno intercettato e bloccato a piedi l'uomo lungo il lungomare di Ardea.

L'arrestato è stato immediatamente condotto nel carcere di Velletri, dove è attualmente detentivo in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'intera operazione sottolinea l'efficacia del coordinamento tra le forze dell'ordine e i servizi di emergenza sanitaria nella tutela delle vittime di reati sessuali. Le indagini continuerebbero per accertare ogni dinamica connessa all'episodio e alla condotta del sospetto nei confronti della giovane.