Arresto Thomas Markle Sr. Florida: Doria riconosce il figlio in foto pedopornografica

Thomas Markle Sr. arrestato in Florida per possesso di materiale illegale. Doria Gray lo identifica in una foto. Il fratellastro definisce il padre un mostro.

Thomas Markle Sr. è stato arrestato venerdì 6 novembre 2026 nella struttura sanitaria della Florida, dove era ricoverato presso una residenza per malati di Alzheimer gestita da sua figlia Samantha Markle. L'intervento delle autorità ha portato al ritrovamento di materiale illegale in depositi affittati in Filippine, Messico e Stati Uniti. Le indagini hanno confermato la presenza di immagini raffiguranti minori in atti sessuali, portando all'incarcerazione immediata del padre di Meghan Markle.

Identificazione tramite Doria Gray in Florida

La madre di Meghan, Doria Gray, ha fornito un contributo cruciale alle indagini federali accettando di riconoscere l'ex marito in una fotografia choc. L'immagine mostrava Thomas Markle in compagnia di una ragazza minorenne priva di abiti. L'Fbi ha contattato direttamente Doria Gray per identificare l'uomo, dato che l'ex coppia era stata sposata dal 1979 al 1987. Doria ha confermato con certezza di riconoscere suo figlio nel ritratto, specificando che l'uomo nella foto poteva avere un'età compresa tra i 30 e i 40 anni al momento dello scatto.

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Posizioni del fratellastro e vergogna familiare

Il fratellastro di Meghan, Thomas Markle Jr., ha espresso pubblicamente il suo sgomento e la sua rabbia nei confronti del padre. Attraverso un intermediario, ha dichiarato che il padre è stato arrestato dopo un percorso difficile e faticoso per la famiglia. Ha definito l'uomo una bestia e un mostro della peggior specie, ammettendo di provare vergogna, dolore e disgusto per le azioni di Thomas Markle Sr. Ha persino annunciato la possibilità di cambiare il proprio nome, poiché questa storia tormenta la sua vita da decenni.

Pene carcerarie e sospetti di produzione

Se Thomas Markle Sr. verrà riconosciuto colpevole dei molteplici capi d'accusa a suo carico, il rischio legale è estremamente grave. La pena massima per il solo possesso di materiale pedopornografico è di 20 anni di carcere. Tuttavia, l'Fbi sospetta che Markle non si sia limitato a possedere, ma di aver anche prodotto direttamente le immagini illecite. Questa accusa aggiuntiva potrebbe comportare una condanna a ulteriori trent'anni di reclusione, portando il rischio totale a fino a 70 anni di prigione.

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Rilascio temporaneo e contesto internazionale

Dopo l'arresto iniziale, Thomas Markle Sr. è stato portato davanti a un tribunale della Florida. Le autorità lo hanno successivamente rilasciato, evitando che facesse ritorno alla struttura di assistenza per malati di Alzheimer dove era stato trasferito. Questa decisione arriva dopo una conferenza stampa della polizia filippina, che ha confermato il ritrovamento di materiale simile nei depositi affittati da Markle nel Paese asiatico. La conferma internazionale delle prove ha rafforzato la posizione delle agenzie investigative statunitensi nel gestire il caso con la massima severità possibile.

Disponibilità di Doria Gray e prossimi passi

Nonostante la separazione avvenuta decenni fa, Doria Gray ha fatto sapere tramite un intermediario che è pronta ad assistere gli inquirenti indipendentemente dal Paese in cui operano. La sua collaborazione è stata fondamentale per chiudere il cerchio dell'identità dell'uomo arrestato. I prossimi passi legali dipenderanno dall'approfondimento delle prove raccolte nei magazzini di Filippine, Messico e Stati Uniti. La giustizia sta procedendo per fornire una risposta concreta alle gravi accuse di natura sessuale rivolte a Thomas Markle Sr. negli ultimi anni.