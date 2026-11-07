Arresto Younes Nafaa: Tentato Omicidio Compagna a Vicenza

Younes Nafaa, 35 anni, arrestato per grave aggressione a Vicenza. La compagna è in prognosi riservata con gravi lesioni. Cronologia dettagliata dei fatti.

La polizia di Vicenza ha arrestato Younes Nafaa, un barbiere di 35 anni, accusato di aver tentato di uccidere la propria compagna durante una violenta rissa verificatasi in un appartamento nella periferia della città veneta. L'agguato brutale ha avuto luogo nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, segnando l'inizio di una caccia all'uomo che ha portato al fermo del sospetto nel suo domicilio a Castelfranco Veneto.

I Fatti Gravi Della Notte Tra 4 E 5 Novembre

Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno ricostruito i momenti cruciali dell'episodio, iniziati quando Younes Nafaa ha perso il controllo della situazione all'interno dell'abitazione della vittima. L'uomo ha minacciato la figlia della compagna con un coltello a serramanico, costringendola a fuggire in strada per cercare aiuto. Dopo averla inseguita per un breve tratto senza riuscire a raggiungerla, Nafaa è rientrato nel condominio, trovando la donna che si era rinchiusa in casa per mettersi al sicuro.

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Terrorizzata e nella speranza di calmare l'uomo, la compagna ha aperto la porta, ma questo gesto ha innescato una reazione aggressiva immediata. Nafaa ha sferrato una serie di pugni e fendenti con l'arma bianca, colpendo ripetutamente il volto e le braccia della vittima. Durante l'assalto, i colpi sono stati così violenti da causare danni fisici gravi, tra cui cinque coltellate concentrate prevalentemente sul viso della donna, con ferite profonde che hanno compromesso la sua integrità fisica in modo permanente.

Fuga Verso La Stazione E Intercettazione

Pensando di aver portato a termine l'omicidio, Younes Nafaa ha abbandonato la scena a piedi, dirigendosi verso la stazione ferroviaria di Vicenza per allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona. La vittima aveva già dato l'allarme, rendendo necessaria una fuga rapida. Una volta raggiunto il nodo ferroviario, il 35enne ha acquistato un biglietto del treno per Castelfranco Veneto, la cittadina dove risiede e lavora, e ha salito il primo mezzo disponibile per sottrarsi alle indagini immediate.

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Durante il viaggio, il fuggitivo si è disfatto dell'arma del crimine, eliminando una prova materiale fondamentale per le indagini. Al suo arrivo a Castelfranco Veneto, Nafaa si è asserragliato nella sua abitazione situata in via San Pio X, appena fuori dalle mura storiche del capoluogo castellano. Questa scelta di nascondersi nella sua casa ha offerto agli investigatori un punto preciso dove concentrare le operazioni di cattura nei giorni successivi.

Resa E Analisi Delle Prove Materiali

La svolta per le autorità è arrivata durante la giornata di giovedì, quando i poliziotti hanno localizzato Younes Nafaa grazie alle testimonianze chiave fornite dalla figlia della vittima. Gli agenti si sono presentati nel suo domicilio con un mandato di perquisizione, portando alla luce elementi cruciali che hanno confermato la dinamica dei fatti. Il 35enne è stato così arrestato e successivamente trasferito nel carcere di Santa Bona a Treviso per scontare la custodia cautelare.

Durante le operazioni di perlustrazione della casa, sono stati sequestrati diversi oggetti che rappresentano elementi probatori di primaria importanza. Tra questi figurano un giubbotto su cui sono state ritrovate presunte tracce di sangue, il telefono cellulare del sospetto e il biglietto del treno conservato, acquistato ai distributori automatici della stazione di Vicenza. Questi reperti permettono agli inquirenti di collegare in modo inequivocabile il percorso di fuga di Nafaa alle ore immediatamente successive all'aggressione.

Stato Di Salute E Prospettive Giuridiche

La vittima dell'aggressione rimane ricoverata nell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, inserita in prognosi riservata nel reparto di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Le lesioni riportate sono gravi e complesse: la frattura dell'osso temporale e le lesioni al nervo facciale richiedono un intervento medico specializzato e un lungo percorso di recupero. La gravità delle ferite sottolinea l'elevato pericolo per l'incolumità della donna durante l'attacco.

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Le indagini continuano per chiarire nel dettaglio il movente dell'aggressione, che al momento rimane oggetto di approfondimento da parte degli investigatori. La condotta di Younes Nafaa è stata valutata come un tentato omicidio, una fattispecie di reato che riflette l'intenzionalità e la gravità dell'azione violenta sferrata contro la compagna. La comunità di Vicenza rimane in allerta mentre il sistema giudiziario procede con la sua iter naturale.