Arrivano i temporali, poi l'ondata di calore: l'Italia si prepara al grande caldo

Dopo un periodo di instabilità, l'Italia si prepara a vivere una fase di caldo intenso e duratura. Tra martedì e mercoledì l'instabilità pomeridiana aumenterà anche sulle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con temporali soprattutto lungo l'Appennino. La vera e propria fiammata africana arriva a metà settimana, con temperature che potrebbero raggiungere picchi di 37-38 gradi in Pianura Padana e 40 gradi sull'entroterra sardo.

Dopo un periodo di instabilità, l'Italia si prepara a vivere una fase di caldo intenso e duratura. Tuttavia, prima dell'arrivo dell' ondata di calore , ci saranno alcune ore di instabilità meteorologica, con qualche temporale.

La terza settimana di giugno è caratterizzata da un campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale, mentre una struttura depressionaria si muove sui settori orientali del continente. Oggi ci saranno temporali sparsi nel pomeriggio soprattutto sui settori alpini, con sconfinamenti poi entro la serata sulle pianure in particolare di Nord-Est. Tra martedì e mercoledì l'instabilità pomeridiana aumenterà anche sulle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con temporali soprattutto lungo l'Appennino.

In queste ore le temperature massime iniziano a salire, portandosi tra i 28 e i 32 gradi in Pianura Padana, con Bologna che si distinguerà fin da subito tra le città più calde, mentre al Centro-Sud e sulle grandi isole ci assesteremo intorno ai 30 gradi. Da segnalare ci sarà soltanto un marginale rischio di veloci acquazzoni nella seconda parte della giornata di oggi limitato alle Alpi, alle Prealpi orientali e alle pianure adiacenti del Triveneto.

Malgrado il rinforzo dell'anticiclone, non mancherà qualche temporale di calore anche di forte intensità, in particolare tra le ore pomeridiane e serali. Le aree più a rischio, per quanto questi fenomeni risulteranno molto localizzati, saranno lunedì il Triveneto, martedì in generale Appennino, aree limitrofe e Sicilia interna, infine tra giovedì e venerdì soprattutto Alpi, occasionalmente Prealpi, pedemontane e Piemonte e sporadicamente l'Appennino. La vera e propria fiammata africana arriva a metà settimana.

La fase di caldo moderato di questi giorni, infatti, ha le ore contate. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, spiega che nella nuova settimana l'anticiclone subtropicale sarà in progressivo rinforzo, con un'escalation soprattutto da giovedì 18 e venerdì 19 giugno, quando assumerà una componente prettamente nord africana. Il caldo dunque si farà percepire via via sempre più intenso, fino a raggiungere una fase di picco a partire da venerdì prossimo e per i giorni successivi.

Si potranno raggiungere se non superare picchi di 37-38 gradi in Pianura Padana (soprattutto in Piemonte), oltre che in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna (sull'entroterra sardo sono previste punte di 40 gradi). Qualche grado in meno invece al Sud, ai margini dell'ondata di calore, e in generale lungo il versante adriatico, sebbene con un clima comunque pienamente estivo.

Farà inoltre molto caldo anche in montagna, con zeri termici talvolta superiori ai 4mila metri e punte prossime ai 30 gradi anche a 1.000-1.200 metri, soprattutto sulle Alpi. Con l'inesorabile intensificazione del caldo, saliranno anche le temperature minime. Dai valori attuali tutto sommato gradevoli, si porteranno su valori piuttosto elevati specie nel prossimo weekend, quando con tutta probabilità farà caldo anche di notte e le minime potrebbero non scendere sotto i 22-23 gradi, soprattutto nelle aree urbane.

Vivremo le classiche 'notti tropicali', con una sensazione di afa accentuata dall'umidità relativa in aumento nelle ore notturne, specie su Pianura Padana e in generale lungo le aree costiere e nelle grandi città. Quanto durerà questa fase di caldo opprimente? Stando alle ultime analisi, il grande caldo potrebbe proseguire anche nella prima parte della settimana successiva (cioè da lunedì 22 giugno), e perdurare per almeno quattro-cinque giorni, prima di una rimodulazione quantomeno al Nord.

Ma si tratta ad oggi solo di un'ipotesi che, data la distanza temporale, risulta assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori aggiornamenti





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Temporali Caldo Ondata Di Calore Pianura Padana Sardegna Appennino Afa Notti Tropicali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Transizione energetica, a Montecitorio si parla di collaborazione tra Italia e AfricaMercoledì 17 giugno un appuntamento organizzato nell’ambito del Piano Mattei con governo, rettori e rappresentati del mondo accademico e imprenditoriale africa…

Read more »

Scontro mortale tra due elicotteri a Rio de Janeiro col cantante Oliver Tree tra i passeggeriAlmeno sei persone sono morte domenica a Rio de Janeiro dopo la collisione in volo di due elicotteri, uno dei quali trasportava il cantante americano Oliver Tree. L'incidente, avvenuto nel parcheggio di una concessionaria di veicoli elettrici, ha provocato un incendio che ha distrutto circa venti auto. I vigili del fuoco hanno confermato che non ci sono stati superstiti tra i passeggeri, inclusi un produttore musicale brasiliano, un regista argentino e lo youtuber Gaspar Prim. Le vittime non sono ancora state identificate a causa delle gravi ustioni.

Read more »

Milan, in Portogallo sono sicuri: Amorim tra oggi e domani sbarca in Italia per firmareIl tecnico portoghese in arrivo a Milano per diventare l'erede di Allegri sulla panchina dei rossoneri

Read more »

Elicottero precipita dopo collisione con altro velivolo: tra le vittime anche il rapper Oliver TreeLe immagini di una telecamera di sorveglianza mostrano il momento in cui un elicottero precipita dopo una collisione nei cieli di Rio de Janeiro, in Brasile co…

Read more »