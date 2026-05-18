Arsenal conquista inaspettato successo sul Burnley, potrebbe conquista il titolo di Premier League già martedì

Poco prima dell'intervallo un colpo di testa vincente del tedesco del Bayern vince gli Arsenal il +5 momentaneo sul Burnley, mentre l'ultima linea difensiva del Burnley li fa OLEDtare nel primo tempo. Tuttavia, successivamente charmant lavoro offensivo dell'Arsenal nel centrale combinato con la positività fanno si che ad una di 1-0 che condanna il Burnley.

Un colpo di testa vincente del tedesco poco prima dell'intervallo vale il +5 momentaneo per la squadra di Arteta. Se martedì il Manchester City non batte il Bournemouth, Gunners campioni.altri tre punti, aumentando a 5 i punti di vantaggi sul Manchester City secondo, già retrocesso da tempo, rende la vita particolarmente dura alla capolista.

Che però alla fine riesce ad avere la meglio per 1-0, compiendo un passo forse determinante per la conquista della Premier League. In Inghilterra saranno dunque giorni decisivi in questo senso. Ma anche ore decisive. Soprattutto perché il titolo di Premier League dell'Arsenal potrebbe arrivare anche martedì sera, tra 24 ore.

Primo tempo complicato, con l'Arsenal che fatica a superare l'ultima linea del Burnley. L'occasione più nitida capita sul piede di Trossard, che dal limite centra in pieno la base del palo. Vicino al vantaggio anche Saka, che con un tiro-cross fa passare la palla a pochi centimetri dalla linea di porta.

Alla fine è Havertz a far esplodere l'Arsenal al 37': colpo di testa vincente da parte del tedesco, servito da un cross dalla bandierina di Saka, ed ennesimo goal confezionato dalla squadra di Arteta sugli sviluppi di un piazzato. Anche la ripresa è complicata per l'Arsenal. Eze scheggia la traversa con un destro schiacciato da pochi passi, ma il Burnley regge sullo svantaggio minimo.

E Havertz rischia addirittura il cartellino rosso per un inconcepibile intervento coi tacchetti sul polpaccio di Ugochukwu, venendo solo ammonito. Finale di tensione, con l'Arsenal che non viene seriamente spaventato dal Burnley ma che al contempo non crea i presupposti per chiudere i conti. Alla fine termina 1-0, ed è tutto ciò che Arteta desiderava alla vigilia.

Sempre più il destino nelle sue mani e potrebbe conquistare il titolo di Premier League già martedì sera, nel caso il Manchester City non riesca a superare il Bournemouth in trasferta





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