Arsenal in attesa dell'avversario in finale di Champions League: Bayern Monaco vs PSG in diretta su Amazon Prime Video

L'Arsenal è già in finale di Champions League e aspetta di conoscere il suo avversario. Questa sera si gioca la seconda semifinale tra Bayern Monaco e PSG, un incontro che promette di essere emozionante. Nel frattempo, il calcio italiano continua a vibrare con le sfide dei playoff di Serie C e con storie di rinascita, strategia e mercato.

La finale di Champions League è sempre più vicina e l' Arsenal è già in attesa del suo avversario. Questa sera, martedì 7 maggio, si gioca la seconda semifinale tra Bayern Monaco e PSG , un incontro che promette di essere emozionante e ricco di colpi di scena.

La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video a partire dalle 21.00, con un anticipo di 45 minuti rispetto all'orario di inizio. Nel frattempo, il mondo del calcio italiano continua a vibrare con le sfide dei playoff di Serie C. Alle 20.00 si giocano Casertana-Crotone su Sky Sport e Campobasso-Pineto, sempre su Sky Sport, mentre alle 20.45 è la volta di Lecco-Giana Erminio, trasmessa sia su RaiPlay che su Sky Sport.

Ma non è tutto, perché il calcio italiano è anche fatto di storie di rinascita e di scommesse audaci. Un esempio è quello di Petrone, che in soli cinque mesi è passato da un grave accoltellamento a segnare il gol salvezza con la maglia dell'Angri. E poi c'è Zlatan Ibrahimovic, che si è fatto rasare a zero da Tom Brady, dimostrando ancora una volta di essere un personaggio unico e fuori dagli schemi.

Ma il calcio è anche strategia e mercato. A Milano, il Milan punta a un obiettivo americano, mentre a Napoli si parla di Sarri e dell'insidia Conte. All'Inter, invece, si lavora alla tecnica 'a togliere' di Chivu e al budget per il mercato. E poi c'è la questione della carta d'identità contestata di Farioli e Fabregas.

Ma il calcio non è solo mercato e strategia, è anche passione e storia. L'Arsenal, ad esempio, torna in finale di Champions League dopo un lungo periodo di attesa. L'ultima volta che i Gunners hanno raggiunto la finale di questa competizione, Plutone era ancora considerato un pianeta e la Wii non esisteva. E poi c'è il Milan, in crisi, con Massimiliano Allegri che tiene a rapporto i giocatori e un discorso prima dell'allenamento.

Ma il calcio è anche di mercato e di intrecci. Gianluca Di Marzio, ad esempio, parla di calciomercato e di allenatori, con intrecci tra Roma, Napoli e Lazio. E poi c'è l'Inter, che punta allo Scudetto e ora al mercato, con il futuro di Bastoni in bilico. Ma il calcio è anche di curiosità e di indiscrezioni.

Ad esempio, il Cesena ha deciso di aprire la Curva Ferrovia gratuitamente per i giovani contro il Padova. E poi c'è Antognoni, che parla del Catanzaro e dell'acquisto di Aquilani, un ottimo colpo secondo lui. E poi c'è Bandecchi, che parla della Ternana e dei curatori come riferimento. Ma il calcio è anche di scommesse e di quote.

Ad esempio, le quote risultato esatto Juventus-Verona sono molto attese. E poi c'è Rosucci, che parla della fortuna di giocare alla Juve. Ma il calcio è anche di infortuni e di tegole. Ad esempio, la Ternana deve fare a meno di Pirone, che ha rotto il legamento e non potrà giocare la corsa salvezza.

E poi c'è il podcaste, che raccoglie le voci di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com





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