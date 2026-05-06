Head Topics

Arsenal in attesa dell'avversario in finale di Champions League: Bayern Monaco vs PSG in diretta su Amazon Prime Video

Sport News

Arsenal in attesa dell'avversario in finale di Champions League: Bayern Monaco vs PSG in diretta su Amazon Prime Video
Champions LeagueArsenalBayern Monaco
📆5/6/2026 3:38 AM
📰TuttoMercatoWeb
138 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 72%

L'Arsenal è già in finale di Champions League e aspetta di conoscere il suo avversario. Questa sera si gioca la seconda semifinale tra Bayern Monaco e PSG, un incontro che promette di essere emozionante. Nel frattempo, il calcio italiano continua a vibrare con le sfide dei playoff di Serie C e con storie di rinascita, strategia e mercato.

La finale di Champions League è sempre più vicina e l' Arsenal è già in attesa del suo avversario. Questa sera, martedì 7 maggio, si gioca la seconda semifinale tra Bayern Monaco e PSG , un incontro che promette di essere emozionante e ricco di colpi di scena.

La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video a partire dalle 21.00, con un anticipo di 45 minuti rispetto all'orario di inizio. Nel frattempo, il mondo del calcio italiano continua a vibrare con le sfide dei playoff di Serie C. Alle 20.00 si giocano Casertana-Crotone su Sky Sport e Campobasso-Pineto, sempre su Sky Sport, mentre alle 20.45 è la volta di Lecco-Giana Erminio, trasmessa sia su RaiPlay che su Sky Sport.

Ma non è tutto, perché il calcio italiano è anche fatto di storie di rinascita e di scommesse audaci. Un esempio è quello di Petrone, che in soli cinque mesi è passato da un grave accoltellamento a segnare il gol salvezza con la maglia dell'Angri. E poi c'è Zlatan Ibrahimovic, che si è fatto rasare a zero da Tom Brady, dimostrando ancora una volta di essere un personaggio unico e fuori dagli schemi.

Ma il calcio è anche strategia e mercato. A Milano, il Milan punta a un obiettivo americano, mentre a Napoli si parla di Sarri e dell'insidia Conte. All'Inter, invece, si lavora alla tecnica 'a togliere' di Chivu e al budget per il mercato. E poi c'è la questione della carta d'identità contestata di Farioli e Fabregas.

Ma il calcio non è solo mercato e strategia, è anche passione e storia. L'Arsenal, ad esempio, torna in finale di Champions League dopo un lungo periodo di attesa. L'ultima volta che i Gunners hanno raggiunto la finale di questa competizione, Plutone era ancora considerato un pianeta e la Wii non esisteva. E poi c'è il Milan, in crisi, con Massimiliano Allegri che tiene a rapporto i giocatori e un discorso prima dell'allenamento.

Ma il calcio è anche di mercato e di intrecci. Gianluca Di Marzio, ad esempio, parla di calciomercato e di allenatori, con intrecci tra Roma, Napoli e Lazio. E poi c'è l'Inter, che punta allo Scudetto e ora al mercato, con il futuro di Bastoni in bilico. Ma il calcio è anche di curiosità e di indiscrezioni.

Ad esempio, il Cesena ha deciso di aprire la Curva Ferrovia gratuitamente per i giovani contro il Padova. E poi c'è Antognoni, che parla del Catanzaro e dell'acquisto di Aquilani, un ottimo colpo secondo lui. E poi c'è Bandecchi, che parla della Ternana e dei curatori come riferimento. Ma il calcio è anche di scommesse e di quote.

Ad esempio, le quote risultato esatto Juventus-Verona sono molto attese. E poi c'è Rosucci, che parla della fortuna di giocare alla Juve. Ma il calcio è anche di infortuni e di tegole. Ad esempio, la Ternana deve fare a meno di Pirone, che ha rotto il legamento e non potrà giocare la corsa salvezza.

E poi c'è il podcaste, che raccoglie le voci di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TuttoMercatoWeb /  🏆 13. in İT

Champions League Arsenal Bayern Monaco PSG Serie C

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dove vedere in tv Arsenal-Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions LeagueDove vedere in tv Arsenal-Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions LeagueAll'Emirates Stadium di Londra le squadre di Arteta e Simeone ripartono dall'1-1 dell'andata. In palio la finale del 31 maggio a Budapest
Read more »

Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streamingArsenal-Atletico Madrid, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streamingChampions League, Road to Budapest: Arsenal-Atletico Madrid
Read more »

Arsenal all'assalto della finale di Champions LeagueArsenal all'assalto della finale di Champions LeagueL'Arsenal si prepara alla partita di ritorno contro il Manchester City, galvanizzata dalla vittoria contro il Fulham e desiderosa di raggiungere la finale di Champions League dopo 20 anni. Mikel Arteta esorta la squadra a entrare in campo con mentalità aggressiva e a sfruttare l'energia dei tifosi.
Read more »

Quote passaggio turno Champions: Arsenal-Atletico e Bayern-PsgQuote passaggio turno Champions: Arsenal-Atletico e Bayern-PsgQuote passaggio turno Champions per le semifinali di ritorno Arsenal-Atletico e Bayern-Psg: ecco le favorite dei bookmaker
Read more »

PSG-Bayern Monaco 5-4: una sfida epica nella storia della Champions LeaguePSG-Bayern Monaco 5-4: una sfida epica nella storia della Champions LeagueIl Paris Saint-Germain vince una partita mozzafiato contro il Bayern Monaco con un incredibile 5-4 al Parc des Princes, in una gara ricca di emozioni e ribaltamenti. Nonostante il vantaggio, il PSG sa di non poter abbassare la guardia in vista del ritorno in Baviera. Luis Enrique invita alla massima concentrazione, paragonando la sfida a quelle di Nadal contro Federer e Djokovic.
Read more »

Arsenal-Atletico Madrid diretta Champions League: segui la semifinale di ritorno LIVEArsenal-Atletico Madrid diretta Champions League: segui la semifinale di ritorno LIVECorriere dello Sport
Read more »



Render Time: 2026-05-06 06:38:46