Arsenal in finale di Champions League: Saliba esulta e guarda alla sfida decisiva

L'Arsenal batte l'Atletico Madrid e raggiunge la finale di Champions League dopo vent'anni. William Saliba e Bukayo Saka commentano la vittoria storica. Nel frattempo, in Italia, la Juventus Stabia rischia penalità e nel calcio femminile la Roma vince il titolo.

Il difensore francese dell' Arsenal , William Saliba , ha espresso grande soddisfazione per la qualificazione alla finale di Champions League ottenuta dalla sua squadra dopo la vittoria per 1-0 sull' Atletico Madrid .

In un'intervista, Saliba ha dichiarato: 'Significa tantissimo per noi arrivare in finale. È difficile riuscirci, soprattutto con il nuovo formato e con il livello altissimo delle avversarie. Siamo felicissimi di aver battuto l'Atletico e di esserci guadagnati questa opportunità'. Saliba ha poi sottolineato la difficoltà del ruolo difensivo a questi livelli: 'Essere difensore è complicato, affronti attaccanti fortissimi e di grande qualità.

Anche oggi abbiamo dovuto concedere pochissimo contro una squadra davvero fortissima. Siamo contenti di averli superati e di aver raggiunto un traguardo straordinario'. Guardando alla finale, il centrale ha mantenuto grande equilibrio: 'È solo una partita. Se la vinciamo sarebbe la realizzazione di un sogno, ma dobbiamo restare concentrati.

Abbiamo ancora quattro settimane davanti e dobbiamo pensare prima alla Premier League'. L'Arsenal ha superato l'Atletico Madrid in una partita intensa, dimostrando grande solidità difensiva e capacità di gestire momenti critici. La squadra londinese torna in finale di Champions League dopo vent'anni, un risultato che ha entusiasmato tifosi e giocatori. Bukayo Saka, autore del gol decisivo, ha dichiarato: 'Il gol più speciale della mia carriera.

Grande gestione'. La squadra di Mikel Arteta ha dimostrato di essere una delle più forti d'Europa, con una difesa solida e un attacco letale. Ora l'Arsenal si prepara a disputare la finale, con l'obiettivo di conquistare il titolo più prestigioso del calcio europeo. La squadra ha dimostrato di essere pronta a competere con le migliori squadre del continente, e la finale sarà un'ulteriore prova del suo valore.

Nel frattempo, in Italia, la Juventus Stabia è stata deferita alla Procura Federale per violazioni amministrative, rischiando due punti di penalità nel prossimo campionato. Anche altre squadre di Serie C sono state deferite per simili violazioni. Nel calcio femminile, la Serie A Women ha visto la Roma conquistare il titolo 'tricolore', mentre il Sassuolo si è salvato dalla retrocessione. L'Inter è al secondo posto, dimostrando un'ottima stagione





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