Arsenal Sconfitto, City in Agguato: Le Ultime dal Mondo del Calcio

L'Arsenal perde contro il Bournemouth, complicando la corsa al titolo. Il Manchester City si avvicina. Notizie su mercato, infortuni e dichiarazioni dei protagonisti.

Dodici risultati utili consecutivi in Premier League non sono un caso e la partita di oggi lo dimostra. L' Arsenal , che sognava l'allungo decisivo in vetta, perde 2-1 contro il Bournemouth , replicando il risultato della scorsa stagione. Questo risultato permette al Manchester City , che ha due partite da recuperare, di portarsi a soli 6 punti dai Gunners.

Le reti decisive sono state segnate da Kroupi e Scott, mentre il momentaneo pareggio dell'Arsenal, firmato da Gyokeres su calcio di rigore, non è bastato. \Il Bournemouth si conferma un avversario ostico per l'Arsenal, e questa sconfitta complica la corsa al titolo dei Gunners. Nel frattempo, si aprono scenari interessanti sul mercato: il Manchester City sta valutando l'acquisto di Hjulmand, ex giocatore del Lecce, per sostituire Bernardo Silva. Nel campionato spagnolo, il Real Madrid ha perso 11 punti contro Osasuna, Getafe, Maiorca e Girona, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al titolo. \Altri sviluppi nel mondo del calcio includono l'incendio negli spogliatoi dello stadio di Basilea, che ha causato il rinvio della partita contro il Thun. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha espresso il suo orgoglio nell'allenare la nazionale brasiliana, considerandola speciale. Inoltre, Lemar ha segnato un gol per il Real Madrid, sottolineando il ritrovato piacere di giocare. Toni Kroos, controcorrente, ritiene che il Bayern Monaco abbia gestito male la partita di andata contro il Real, suggerendo che il risultato potesse essere anche un 3-3. Passando al calcio italiano, il Napoli è al centro delle attenzioni, con il futuro di Conte in bilico e l'interesse per Italiano come possibile sostituto. De Bruyne sembra destinato a restare, mentre piace Ríos del Benfica. L'Inter valuta Muharemovic e Ordoñez per il futuro. \In Serie A, si attendono le formazioni della 32ª giornata, con notizie importanti sugli infortuni di Pellegrini (Roma) e il commento di De Laurentiis (Napoli) sulla gestione dei fondi e delle convocazioni in Nazionale. Pio Esposito ricorda l'errore dal dischetto a Zenica, mentre Lewandowski riflette sul futuro, con Milan e Juventus interessate. Fabregas ha un patto per non perdersi la prima stagione europea del Como. La Juventus si concentra sull'Atalanta e Spalletti studia il sostituto di McKennie. Ederson è nel mirino dell'asse Madrid-Bergamo, con l'Inter in agguato. Spalletti otterrà pieni poteri? De Laurentiis critica le convocazioni in Nazionale. Di Francesco commenta l'impiego di Camarda, Cuesta esprime la sua felicità al Parma e Simeone porta il Torino in vantaggio. Bisoli prepara la Reggiana per la partita con la Carrarese, Breda mira a battere l'Empoli per scavalcarla in classifica. Esposito parla degli anni allo Spezia, D'Angelo sente la pressione ma vede la luce. Risultati parziali della Serie C, con la Virtus Verona in evidenza e il pareggio del Brescia. Braglia sottolinea l'importanza del risultato con il Ravenna e il Lecco attende gli altri risultati. Benevento festeggia la promozione in Serie B. Si apre una svolta storica a San Marino con la nascita della Nazionale femminile maggiore. Massimino è orgoglioso di essere in azzurro e di apprendere il più possibile. La finale di Coppa Italia Femminile sarà Juventus-Roma il 24 maggio a Vicenza





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