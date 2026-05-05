Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni: trionfo sull'Atletico Madrid

L'Arsenal, dopo vent'anni di attesa, torna in finale di Champions League battendo l'Atletico Madrid con un gol di Bukayo Saka. La squadra londinese affronterà la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain nella finale del 30 maggio a Budapest.

LONDRA (Regno Unito) - Dopo vent'anni di attesa, l' Arsenal torna in finale di Champions League , un traguardo storico per il club londinese. All'Emirates Stadium, dopo il pareggio per 1-1 dell'andata al Wanda Metropolitano di Madrid, i Gunners hanno superato l' Atletico Madrid con un risultato di 1-0, grazie alla rete decisiva di Bukayo Saka nel finale del primo tempo.

La partita, caratterizzata da un equilibrio tattico e poche occasioni da gol, ha visto i padroni di casa gestire con maestria le ultime spinte offensive dei Colchoneros, garantendosi così il passaggio alla finale che si disputerà sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. L'avversario sarà la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domani, con i francesi in vantaggio per 5-4 dopo la gara di andata.

Il primo tempo è stato dominato da un gioco tattico e privo di emozioni, con l'unica occasione pericolosa per l'Atletico al minuto 11, quando Antoine Griezmann ha servito un cross dalla destra, respinto dal portiere David Raya. La svolta è arrivata al 45', quando Leander Trossard ha concluso con un destro, respinto da Jan Oblak, ma Saka è stato pronto a siglare il gol del vantaggio a porta vuota.

Nella ripresa, l'Arsenal ha avuto l'occasione per raddoppiare al 21', quando Viktor Gyokeres ha sprecato un assist perfetto di Piero Hincapié, ma la squadra di Mikel Arteta ha mantenuto il controllo del match fino al fischio finale. La vittoria rappresenta un momento di grande soddisfazione per i tifosi dei Gunners, che potranno sognare di alzare la Coppa dalle grandi orecchie dopo due decenni di assenza dalla finale della massima competizione europea





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