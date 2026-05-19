Arsenal vince il campionato inglese dopo 22 anni di distanza dall'ultimo successo in Premier League. I londinesi portano a casa il torneo con una giornata d'anticipo dopo essere arrivati per due volte secondi nelle ultime due stagioni.
Con Arteta i Gunners sono stati capaci di rinascere grazie a un'attenta programmazione. Dopo due ottavi posti e una quinta posizione nel 2022, i londinesi furono capaci di portare a casa due secondi posti. Anche se il risultato è stato di per sé prestigioso, in entrambe le occasioni l'Arsenal crollò nel finale di stagione dopo essere stato in vetta per buona parte del campionato.
Quest'anno l'annata sembrava avere lo stesso copione, soprattutto a seguito della sconfitta nello scontro diretto contro il Manchester City ad aprile. I citizens di Guardiola sembravano pronti a replicare lo sgambetto, ma i pareggi con Everton e Bournemouth hanno cambiato il corso della storia e consentito all'Arsenal di tornare sul tetto di'inghilterra per la prima volta dal 2004
