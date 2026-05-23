Art of Seeing the Glass Half Full: Strategies to Cultivate Optimism and Happiness

The article discusses the importance of cultivating optimism and happiness in life, offering strategies and insights from various sources. It highlights the role of genetics, upbringing, and personal experiences in shaping one's ability to see the glass half full.

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È un’arte che s’impara, dicono i sacerdoti dell’ottimismo. Perché in ogni vissuto ci può essere un motivo di allegria. E trovarlo dipende da noi, citando mancanza di amore e/o di sesso, soldi, salute, tensioni con figli e nuore, fino ad avventurarsi nella geopolitica prefigurando scenari orwelliani.per nascita o per formazione, professioniste della leggerezza, della felicità e dell’ironia, che magari hanno anche dei problemi, eppure non smettono di guardare al mondo come a una sorpresa di bellezze. Un’attitudine.

Un modus vivendi. Un aspetto caratteriale ineludibile. Un’eredità della propria storia familiare. E se le donne sono più elaborate e più “incasinate”, l’arte di vedere il bicchiere mezzo pieno sembra prescindere dal sesso.

Uomini brontoloni e vittimisti, oppure fattivi e propositivi, dispensatori di allegria.non si è ancora capito bene se sia responsabilità della genetica, dell’educazione ricevuta, del vissuto o del presente. E soprattutto se è un’arte da imparare, se cioè ci si può “esercitare” a guardare il bicchiere mezzo pieno concentrandosi su ciò che si ha, rispetto a ciò che manca. Piani e vuoti. Su Instagram, Marco Ghiani e Valerio Perrone, nella loro ‘Stanzazen’, parlano di trucchi.

Sì, t, e così sedare il mugugno perenne e l’ansia. Suggeriscono di domandarsi cosa conta veramente, o di prendere del tempo riguardo a una scelta difficile (‘Valuterò’).

Bianca Balti: ‘La gioia è un atto rivoluzionario: essere leggeri richiede molto coraggio’ Gio Evan, scrittore e performer, nome molto amato fra i devoti dello spiritualismo da Terzo Millennio, ha tagliato la testa al toro dicendo: ‘La gioia è un duro lavoro (Feltrinelli), un romanzo nel quale elabora il lutto per la perdita della madre. Dice: ‘È lei che mi ha insegnato che.

Abbiamo avuto molte difficoltà quando ero bambino e lei mi ha fatto capire che ogni cambiamento è una porta che si apre. Io sono nato nell’88: la mia generazione sta facendo un gran lavoro sulla gratitudine, che è la forma più elevata di saggezza, è la forza più potente, supera l’amore’





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