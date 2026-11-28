Scopri le mostre d'arte a Milano, Roma e Parma, l'evento climatico ASviS e l'omaggio a Bob Dylan. Una guida completa ai principali eventi culturali italiani di febbraio.

Il panorama culturale italiano presenta un ricco mosaico di iniziative che spaziano dall'arte contemporanea alle manifestazioni sociali, offrendo una panoramica articolata delle attività in corso. Tra le esperienze più significative si segnala la mostra dedicata a Bob Dylan a Milano, che esplora i primi anni dell'artista negli Stati Uniti, e le esposizioni tessili nella capitale che rileggono la storia dell'arte attraverso il filo e il colore. Contemporaneamente, Roma ospita una grande mobilitazione civile focalizzata sulla crisi climatica, unendo forze associative e scientifiche in un fronte comune.

La mostra 'Bob Dylan 1961-1962', curata da Gerardo Martorelli, si terrà alla Vinyl Room con un'inaugurazione fissata per il 5 dicembre alle ore 18.00. L'esposizione, accessibile dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, documenta l'arrivo del musicista a New York nel 1961 attraverso le immagini di John Cohen. Cohen, pioniere della fotografia americana, ha immortalato non solo Dylan, ma anche figure chiave della Beat Generation come Allen Ginsberg e Jack Kerouac, oltre a personaggi del folk come Woody Guthrie.

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Arte Tessile e Memoria Visiva

A Roma, fino al 7 febbraio, si svolgono eventi che coinvolgono oltre cento realtà tra associazioni, organizzazioni sociali e centri di ricerca. Un focus particolare è dedicato a 'Trama e Ordito', una mostra che rimane visibile fino al 16 maggio. Questa esposizione presenta opere tratti dalla Collezione Canclini, selezionando artisti che hanno utilizzato il filo, la trama e il colore come strumenti di ricerca visiva e concettuale. I nomi coinvolti spaziano da Michelangelo Pistoletto e Daniel Buren ad Alighiero Boetti, passando per Jannis Kounellis, Andy Warhol, Christian Boltanski, Maria Lai, Yayoi Kusama e Tracey Emin.

Parallelamente, la casa-museo Villa Bagatti Valsecchi a Milano offre una lettura originale del tema tessile. L'istituzione, caratterizzata da una forte identità legata ai tessuti, conserva preziose tappezzerie nelle sale neorinascimentali. Le opere della Collezione Canclini inserite in questo contesto dialogano direttamente con la tradizione decorativa storica della dimora, dove i drappi avevano un ruolo fondamentale nel definire gli spazi domestici e separare gli ambienti, unendo gesto artistico e materia in un equilibrio estetico unico.

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Mobilitazione Climatica e Impatto Sociale

La capitale italiana si prepara inoltre a un importante appuntamento sociale promosso da ASviS, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo, Venice Climate Week e WWF Italia. L'iniziativa mira a riunire le forze attive nella lotta contro i cambiamenti ambientali, invitando la politica a trattare la crisi climatica come una priorità nazionale. Questo evento nasce nell'immediato contesto successivo alla COP31 di Antalya, che ha evidenziato le persistenti difficoltà nel confronto internazionale sulle politiche ambientali.

La manifestazione italiana funge da ponte tra l'attivismo delle associazioni, le testimonianze dei territori e i contributi della comunità scientifica. Le proposte politiche prenderanno avvio dalla piazza, coinvolgendo numerosi protagonisti della musica, dell'arte e dello spettacolo. L'obiettivo è creare una partecipazione trasversale ed ampia, dimostrando come la società civile stia cercando di colmare il divario tra le intenzioni dichiarate e le azioni concrete necessarie per affrontare le emergenze ecologiche globali.

Esposizioni Digitali e Figure Letterarie

Nel capoluogo emiliano, Parma ospita una mostra di video mapping visibile sulla facciata della torre del Palazzo del Governatore, aperta quotidianamente dalle 16 alle 24 fino al 31 gennaio 2027. Questa galleria digitale esplora l'intelligenza artificiale e le new media art, presentando i lavori di alcuni dei più interessanti esponenti del settore. L'installazione offre una riflessione tra il concettuale e la percezione, sfruttando l'architettura storica come tela per le esplorazioni contemporanee dei media.

Un altro punto di riferimento culturale riguarda la figura di Gina Pagano, poetessa italiana tra il 1930 e il 1996. Una mostra inedita presenta 37 disegni realizzati nel 1952, provenienti dal Centro Manoscritti dell'Università di Pavia. Le opere sono collocate in relazione con la pratica psicoanalitica condotta dall'autrice con Ernst Bernhard, offrendo una nuova prospettiva sulla sua produzione artistica. L'esposizione è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso un'ora prima della chiusura, rivelando un lato inedito della sua creatività.

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Architettura e Omaggi Cinematografici

Infine, diversi progetti completano l'offerta culturale del periodo. A Milano, dal 4 dicembre, si apre un'esposizione presso Palazzo Reale dedicata a un'artista milanese che esplora le città sovrapponendone le caratteristiche in circa quaranta lavori. L'inaugurazione di questa ricerca visiva è un appuntamento fisso per gli amanti dell'architettura urbana e della fotografia concettuale. L'evento si inserisce in una programmazione ricca che include anche un omaggio a Isabelle Huppert, celebrando l'attrice che ha dato volto e voce a numerose femme fatale nel cinema internazionale.

Questi eventi, distribuiti tra diverse regioni e tipologie di espressione artistica, dimostrano la vitalità del settore culturale italiano. Dall'analisi storica di Bob Dylan alla sperimentazione digitale di Parma, dalle riflessioni sociali sulla climate action alle esposizioni tessili tra Roma e Milano, l'agenda offerta copre un'ampia gamma di interessi. La presenza di istituzioni accademiche, fondazioni private e associazioni no-profit garantisce una pluralità di voci e approcci, rendendo ogni evento un'opportunità di approfondimento e confronto per il pubblico nazionale e internazionale.