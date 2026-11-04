Arte e Cultura Roma: Mostra Fayum, MedFilm e Concerti dal 5 Novembre

Scopri le novità culturali romane dal 5 novembre. Mostra Fayum al Palazzo delle Esposizioni, MedFilm Festival e concerti all'Auditorium. Un'agenda imperdibile.

La scena culturale romana si conferma vibrante e internazionale con una programmazione eccezionale che si apre il 5 novembre. Tra concerti di alto profilo all'Auditorium, la storica rassegna cinematografica del Mediterraneo e mostre d'arte di rilevanza globale, la Capitale offre un crocevia unico per artisti e appassionati. L'agenda prevede eventi fino ad aprile, consolidando il ruolo di Roma come meta privilegiata per la cultura.

Mostre Imperdibili: Fayum e Arte Contemporanea

La mostra dedicata ai ritratti del Fayum apre al Palazzo delle Esposizioni il 5 novembre, sotto la cura di Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco, rimanendo aperta fino al 2 maggio. L'Egitto concede per la prima volta la quasi totalità delle tavole conservate nei propri musei, incluse quelle restaurate in patria da esperti italiani. Il percorso include il Tondo dei Due Fratelli e ventitré opere del Museo del Louvre, tra cui rari sudari di lino.

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Le collezioni presentano capolavori eccezionali come Isidora, oggi al Getty Museum, e la Eirene dallo Landesmuseum Württemberg di Stoccarda. Completano l'esposizione ritratti del Metropolitan Museum e un volto giovanile mai visto prima, recuperato dagli scavi della missione archeologica dell'Università del Salento. Questa mostra rappresenta un evento storico per la visibilità di tali manufatti al di fuori del territorio egiziano.

Parallelamente, la Sonnabend Collection Foundation di New York e la collezione Mantova portano oltre cinquanta opere dal Pop Art all'Arte Povera fino al Minimalismo. Curata da Mario Codognato, l'esposizione privilegia opere passate dalle gallerie Sonnabend, con diverse anteprime italiane. Infine, dal 6 novembre al 7 febbraio, Palazzo degli Uffici ospita la mostra gratuita sull'Eur, curata da Alessandro Nicosia e Marco Pizzo, esplorando l'immaginario urbano e cinematografico.

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MedFilm Festival: Cinema Mediterraneo e Sub-Sahariano

Il MedFilm Festival torna dal 5 al 15 novembre, giunto alla sua 32ª edizione e diretto da Ginella Vocca. Rappresenta l'unico evento italiano nato per esplorare il cinema euro-mediterraneo, mediorientale e, da quest'anno, subsahariano. La rassegna mette in relazione film e autori dalle diverse sponde del Mediterraneo, offrendo visioni e approfondimenti unici per il pubblico romano.

Sono in programma sessantasette titoli, tra lungometraggi e cortometraggi, che coprono finzione e documentari. Le opere provengono da trenta-tre Paesi diversi, con quattro anteprime mondiali e trentotto anteprime italiane. La manifestazione ospita cinquanta ospiti nazionali e internazionali, tra registi, attori e produttori, arricchendo il dibattito culturale con incontri dedicati.

Eventi Musicali: Da Santa Cecilia al Jazz

L'Auditorium propone una stagione musicale di prestigio con l'Orchestra di Santa Cecilia diretta dal maestro che include il coro. La performance vede Elsa Benoit come soprano solista in brani di Dukas, Poulenc e Prokofiev. La programmazione culturale romana integra questa offerta classica con iniziative jazzistiche, garantendo una panoramica sonora completa e diversificata.

Il 6 novembre, al Parco della Musica, si tiene un concerto del Roma Jazz Festival in occasione dell'uscita dell'album per ECM Records. L'evento vede protagonisti Hamilton De Hollanda e Gonzalo Rubalcaba. Il 5 novembre, inoltre, The Avex Ensemble eseguirà dal vivo la partitura elettronica di Vangelis, sincronizzata con la versione Final Cut del 2007 del film di Ridley Scott. Questa esperienza combina cinema e musica in una proiezione speciale.

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Premi d'Arte e Laboratori Musicali per Giovani

Al MAXXI, dal 6 novembre al 7 marzo, vengono presentati i lavori finalisti del Maxxi Bulgari Prize. Per la prima volta la terna di artiste nate tra gli anni Ottanta e Novanta è interamente al femminile, composta da Chiara Bersani, Adji Dieye e Margherita Moscardini. La vincitrice sarà decretata al termine del progetto con un'opera site-specific che entrerà nella Collezione del Museo.

In ambito educativo, l'8 novembre Casina di Raffaello ospita nuovi laboratori musicali realizzati con il CesMi-Centro Sperimentale Musicale. Sono ammessi bambini da uno a cinque anni. Il centro applica il metodo ideato dal violinista Shinichi Suzuki, che segue il processo naturale di apprendimento linguistico. Prima si ascolta e si riproduce per imitazione, successivamente si impara a leggere lo spartito, avvicinando i giovanissimi alla musica con un approccio didattico innovativo.