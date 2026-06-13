Arte, salute e diplomazia: eventi culturali in Italia e campagna di prevenzione all'AIDS a Milano

Milano e Genova ospitano mostre di grandi maestri del Novecento, concerti, la quarta edizione di Risonanza a Genova e una staffetta non competitiva a Parco Sempione per la prevenzione dell'AIDS, nel quadro delle celebrazioni del 160esimo anniversario delle relazioni Italia‑Giappone.

Il panorama culturale italiano è impegnato in una serie di iniziative che abbracciano arte, storia e salute pubblica, offrendo al pubblico esperienze ricche di significato.

A Milano, fino al primo novembre, il museo ospita una retrospettiva di importanti artisti del Novecento, spaziando da Lucio Fontana a Andy Warhol, passando per Giorgio de Chirico e Alberto Burri. La mostra, curata da chiave esperta, mette in dialogo opere di pittura, scultura e fotografia, evidenziando i percorsi di sperimentazione che hanno segnato la scena internazionale.

Parallelamente, una partnership con le compagnie musicali Úrsula López e Manuel Liñán porta in scena concerti dal quindici al diciannove giugno, arricchendo il calendario con performance che fondono tradizioni locali e ritmi moderni. Nel frattempo, la città di Genova accoglie dal quattordici al ventiquattro giugno la quarta edizione di "Risonanza", un progetto che celebra il disegno e il segno su carta, legando mostre permanenti a iniziative temporanee.

L'evento si inserisce nel più ampio contesto della Biennale veneziana, dove fino al ventidue novembre si racconta la storia delle donne delle comunità Maya, protagoniste di un rituale quotidiano di preparazione delle tortillas, trasformato in atto di resistenza culturale. Questo racconto, presentato attraverso installazioni multimediali, offre una voce a chi per secoli è rimasto nell'ombra, ribadendo l'importanza della memoria collettiva e della valorizzazione di culture marginalizzate.

Un appuntamento di grande rilevanza sociale si svolgerà a Parco Sempione, dove venerdì diciannove giugno, dalle diciassette in poi, sarà allestito il Villaggio ARIM. L'evento prevede una staffetta non competitiva intorno all'Arena Civica, concepita per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dell'AIDS e delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Le squadre, composte da quattro a venti partecipanti, dovranno completare un puzzle di venti tasselli, simbolo di come la collaborazione e il contributo di ogni singolo individuo siano fondamentali per costruire una comunità più sana. L'iniziativa è supportata da operatori dell'associazione locale, che offriranno momenti di counselling e informazione, promuovendo un dialogo aperto sulla salute sessuale.

Nel contesto delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, il 160esimo anniversario dell'incontro culturale tra i due Paesi è celebrato con una mostra speciale a cura di Chiara Cardini, in programma fino al trenta giugno. L'esposizione presenta le opere di Shozo Koike, artista giapponese di Okaya, e di Laura Villani, pugliese, il cui dialogo artistico si muove tra natura, metafisica e tradizione.

Le opere, realizzate in grande formato in bianco e nero, testimoniano la bellezza di ambienti a rischio e invitano a una riflessione profonda sul rapporto dell'uomo con la natura, concetto radicato nella filosofia giapponese che vede fiori, rocce e fiumi come entità animate. Queste iniziative dimostrano come l'arte possa fungere da ponte tra culture diverse, promuovendo la pace, la comprensione reciproca e la tutela del patrimonio naturale





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