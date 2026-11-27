L'attore di Mare Fuori, Artem Tkachuck, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per disintossicazione. La sua storia di dipendenza e il sostegno di famiglia.

Artem Tkachuck, l'attore ucraino diventato popolare per il ruolo di Pino o' pazzo nella serie televisiva Mare Fuori, ha affrontato pubblicamente la sua grave dipendenza dall'alcol. A 26 anni, il protagonista ha mostrato il suo stato di debolezza mentre si trovava su un lettino del pronto soccorso, visibilmente provato dalla malattia. La trasmissione Le Iene, condotta da Stefano Corti, ha documentato questo momento cruciale nella vita dell'artista, rivelando i dettagli del suo percorso verso la guarigione.

Il ricovero d'urgenza a Villa Turro

Artem Tkachuck ha deciso di affidarsi a una struttura specializzata situata a Milano per intraprendere un lungo percorso di disintossicazione dal consumo di alcolici. Nello specifico, l'attore è stato ricoverato presso la struttura Villa Turro all'interno dell'Ospedale San Raffaele, una sede nota per la cura delle dipendenze. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale per l'attore, che ha ammesso di aver raggiunto il limite delle sue capacità fisiche e mentali a causa del consumo eccessivo.

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Le condizioni di salute di Artem Tkachuck sono peggiorate drasticamente nelle ultime settimane, culminando in una crisi che lo ha portato nuovamente al pronto soccorso. Sua fidanzata, Vera, ha spiegato che l'attore aveva iniziato a vomitare bile nera, presentava un battito cardiaco elevato arrivato a 190 e rischiava un ictus. È stata diagnosticata una pancreatite acuta, causata direttamente dall'abuso prolungato di alcol, una condizione che ha reso necessario un intervento medico immediato e specializzato per salvare la sua vita.

Storia di disagio e conflitti familiari

La difficile situazione attuale di Artem Tkachuck non è nata dal nulla, ma affonda le radici in un passato complicato che include il trasferimento dalla sua Ucraina natale ad Afragola, in provincia di Napoli. Lì è cresciuto insieme ai genitori, ma il rapporto con il padre è stato a lungo caratterizzato da tensioni e conflitti, nonostante una recente riconciliazione. Questo contesto familiare turbolento ha contribuito a creare un profondo senso di vuoto interiore nell'attore, che ha iniziato a utilizzare l'alcol come unico metodo per placare la sua rabbia e il dolore emotivo.

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Le Iene avevano già incontrato Artem Tkachuck circa un anno fa ad Afragola, rilevando comportamenti preoccupanti che indicavano una dipendenza in fase avanzata. In quell'occasione, l'attore aveva raccontato di aver rotto tutti i televisori in casa e di provare crisi di rabbia incontrollabile. Nonostante avesse affermato di non bere da venti giorni, chiese immediatamente vino, mostrando un comportamento contraddittorio che lasciava l'inviato della trasmissione senza parole di fronte alla sua ingestibilità emotiva.

Il sostegno di Vera e del padre

Vera, la fidanzata di Artem Tkachuck, è stata una figura centrale nel chiedere aiuto alle autorità televisive quando la situazione era già critica. Ha descritto come l'uso di alcol abbia danneggiato i suoi organi interni, rendendo la disintossicazione l'unica via di uscita dalla spirale di avvelenamento corporeo. La sua testimonianza ha sottolineato come, nonostante l'affetto iniziale percepito, la presenza costante di alcol rendesse l'artista incapace di funzionare normalmente, portandolo a dire e fare cose strane in modo ricorrente.

Anche il padre di Artem Tkachuck, recentemente uscito da una comunità per tossicodipendenti, ha espresso la volontà di recuperare il tempo perduto e di essere presente come figura paterna. Ha dichiarato che non è mai troppo tardi per fare il padre e ha lodato l'attore come un esempio di resilienza e recupero. La riconciliazione tra i due ha creato un ambiente di supporto fondamentale per Artem, che ora si sente accompagnato nella sua battaglia contro la malattia, sentendo la benedizione di persone che lo amano per quello che è, non per il suo personaggio televisivo.

Prospettive future e ripresa della carriera

Oggi Artem Tkachuck ha dichiarato la sua ferma intenzione di ricominciare la vita con la consapevolezza di un nuovo inizio, convinto di poter riprendere in mano il controllo del proprio destino. Il giornalista Stefano Corti, dopo l'incontro, ha espresso sui social network il suo supporto tifo per lui, augurando di tornare a splendere come merita. Numerosi fan e colleghi seguono da vicino la situazione, certosini nella speranza che possa superare questo periodo buio e continuare la sua carriera con maggiore stabilità mentale e fisica.