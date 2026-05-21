Artem Tkachuk arrestato per danneggiamento aggravato in concorso e minacce a pubblico ufficiale dopo frode ai vigili

Lo scontro violento con le forze law enforcement è stato preceduto da diverse frodi in auto da parte delle vittime, come riportano fonti investigative.

Artem Tkachuk , l'attore che interpreta Pino 'o pazzo in Mare Fuori , è stato arrestato per danneggiamento aggravato in concorso e minacce a pubblico ufficiale. Una notte di follia nella periferia milanese ha fatto scattare le manette per un volto noto della televisione italiana, l'attore italo-ucraino di 25 anni diventato famosissimo per l'interpretazione del personaggio di Pino 'o pazzo' nella serie tv di successo della Rai.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Tkachuk e tre suoi amici mentre questi si trovavano in compagnia nella periferia milanese. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato il 25enne insieme ad altri tre ragazzi, a cui è stato attribuito lo stesso reato di danneggiamento aggravato in concorso.

Il comportamento violento di Artem Tkachuk è stato aggravato pesantemente rispetto al resto del gruppo per una violenta discussione verbale avvenuta con gli agenti durante il fermo, per la quale è stata aggiunta una seconda denuncia a piede libero. La polizia ha accertato di trovarsi di fronte a diverse vistose ammaccature alle auto colpite, tra cui lo smarrimento e il disgregamento di tutti gli specchietti retrovisori esterni.

Per la vicenda gli agenti della Questura di Milano hanno aperto un fascicolo penale. Gli arresti sono stati eseguiti dal 28° Distaccamento Radiomobile della Questura di Milano. {}





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