Artem Tkachuk, interprete di Pino 'o Pazzo, ha iniziato un percorso di disintossicazione a Milano dopo un grave ricovero per pancreatite e rischio ictus. La fidanzata Vera racconta i dettagli.

Artem Tkachuk, attore ucraino noto al grande pubblico per la sua interpretazione di Pino 'o Pazzo nella serie Mare Fuori, è stato ricoverato in una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze alcoliche presso l'ospedale San Raffaele di Milano. L'iniziativa segue un'emergenza medica grave, comunicata dalla fidanzata Vera, che ha richiesto l'intervento immediato di medici esperti per contrastare la grave dipendenza del partner e prevenire ulteriori danni alla salute. Questa decisione segna una svolta decisiva nel percorso di recupero dell'artista, che ha confessato pubblicamente il proprio disagio interiore e la vergogna per i comportamenti passati, ammettendo di aver cercato nell'alcol una via di fuga dal senso di vuoto che lo perseguitava.

I dettagli medici della crisi e il rischio ictus

La situazione critica è stata descritta con precisione dalla fidanzata Vera durante un'intervista per il programma Le Iene, trasmesso il 26 novembre da Italia 1. La giovane ha rivelato che l'attore ha iniziato a presentare sintomi allarmanti, tra cui tremori diffusi, gonfiore, arrossamento del volto e vomito con presenza di sangue. I monitoraggi hanno mostrato battiti cardiaci che hanno raggiunto picchi pericolosi di 190 battiti al minuto, indicando uno stato di grave instabilità cardiovascolare.

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Le conseguenze dell'abuso prolungato di alcol hanno portato al rischio immediato di ictus e alla diagnosi di pancreatite, una condizione dolorosa e potenzialmente letale. In una delle immagini più commoventi andate in onda, Tkachuk appariva in lacrime su un lettino d'ospedale, accompagnato dal padre, con cui aveva recentemente ricucito i rapporti familiari. Questa vicinanza umana è risultata fondamentale nel momento del crollo fisico e psicologico, fornendo un supporto emotivo essenziale durante la fase acuta della malattia.

Un anno di turbolenze giudiziarie ed economiche

Il percorso di disintossicazione si inserisce in un contesto complesso caratterizzato da una serie di eventi negativi verificatisi negli ultimi dodici mesi. Oltre alle problematiche legate alla salute, Tkachuk ha affrontato gravi difficoltà economiche che hanno portato la coppia a esaurire i propri risparmi destinati al pagamento delle cure mediche. Questa pressione finanziaria ha aggiunto un ulteriore strato di stress a una situazione già di per sé delicata e fragile.

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Il lato legale della questione è stato altrettanto turbolento. Nel mese di febbraio, l'attore è stato coinvolto in una rissa avvenuta all'esterno di un hotel a Roma. Successivamente, il 21 maggio, è stato arrestato a Rho dalla polizia per aver danneggiato quattro autovetture in sosta insieme ad alcuni amici. La magistratura lo ha condannato a un anno di reclusione per danneggiamento aggravato, sospendendo condizionalmente la pena subordinatamente al risarcimento dei danni entro un termine di sei mesi, una condizione che l'attore ha faticato a rispettare pienamente a causa della sua condizione.

Dichiarazioni e prospettive future per l'attore

Prima di entrare nella clinica milanese, Artem Tkachuk ha colto l'occasione per ringraziare pubblicamente le persone che gli sono rimaste accanto durante il periodo buio. Ha espresso una profonda riflessione sul confine tra la sua persona reale e il personaggio interpretato in televisione, affermando di aver compreso chiaramente chi ama lui come individuo e chi ama invece il ruolo cinematografico. Questa distinzione sembra essere stata un punto di svolta nella sua autopercezione, aiutandolo a riacquistare dignità personale.

L'ottimismo dell'attore è tornato a emergere con forza nelle sue dichiarazioni finali. Ha dichiarato con convinzione di essere sicuro di riuscire a riprendere in mano la propria vita, sottolineando l'importanza di ricominciare da zero e di non lasciarsi distruggere dal passato. La sua volontà di guarire è stata sostenuta anche da messaggi di vicinanza provenienti da colleghi e giornalisti, come quello di Stefano Corti, che ha definito Tkachuk una persona che merita di tornare a splendere e gli ha augurato di superare questa crisi.

Il ruolo di Le Iene e la cronaca giudiziaria recente

Il programma Le Iene, guidato da Stefano Corti, ha svolto un ruolo cruciale nel portare alla luce la storia di Tkachuk, intervistandolo già circa un anno prima quando l'attore sosteneva di essere sobrio da venti giorni. Quella situazione era finita male, con la ricaduta durante un pranzo al ristorante, dimostrando quanto difficile sia il percorso di disintossicazione senza un supporto costante e una struttura dedicata. L'attuale ricovero nel San Raffaele rappresenta quindi un tentativo serio e strutturato di interrompere definitivamente il circolo vizioso dell'alcolismo.

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La cronaca recente ha documentato ogni fase di questa crisi, dai primi avvisi di allarme fino all'arresto per danneggiamento e alla condanna penale. Ora, con l'inserimento in una struttura specializzata a Milano, si spera che Tkachuk possa finalmente distaccarsi dai traumi passati, inclusi i problemi legali e le conseguenze fisiche della dipendenza. La comunità televisiva e gli amici restano in attesa di vedere se questa nuova partenza potrà trasformarsi in una guarigione stabile e duratura, lontano dai riflettori ma con la forza di riscriversi una nuova biografia.