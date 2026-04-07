Artemis II: L'Umanità Ritorna alla Luna

La missione Artemis II della NASA segna un passo significativo nel ritorno dell'umanità sulla Luna, con un equipaggio composto da astronauti di diverse nazionalità ed etnie. Questa missione non solo esplora lo spazio, ma apre anche nuove frontiere nell'esplorazione spaziale, con un forte focus sull'inclusione.

Dalla Terra alla Luna, un nuovo capitolo si apre. A più di mezzo secolo dall'ultima missione Apollo, la NASA si trova di fronte alla prova cruciale di dimostrare la validità del suo programma di esplorazioni lunari per gli anni a venire. Un razzo spaziale imponente, alto quasi cento metri, porta con sé l'ambizione di quattro astronauti che intraprendono un viaggio senza precedenti da decenni: lasciare l'orbita terrestre bassa per compiere un'esplorazione intorno alla Luna.

Per la NASA e le agenzie spaziali partner, questa missione rappresenta un momento chiave, cruciale per il futuro dell'intero programma Artemis, volto a ristabilire una presenza umana sulla Luna, e, in prospettiva, a costruire una base lunare permanente. Gli Stati Uniti hanno investito miliardi di dollari in questo progetto, affrontando ritardi tecnici e organizzativi che hanno alimentato scetticismi tra esperti e osservatori. Il lancio assume un'importanza ancora maggiore in un contesto internazionale che guarda con crescente interesse all'esplorazione spaziale.\L'equipaggio, ospitato nella capsula Orion, è portatore di un messaggio di speranza, di nuove opportunità e di uguaglianza. Selezionati tre anni fa, gli astronauti hanno dedicato tempo ed energia a prepararsi per questa missione, sia i veterani che i nuovi arrivati nel mondo delle imprese spaziali. Al comando troviamo l'astronauta statunitense Reid Wiseman, 50 anni e con un'esperienza di 165 giorni nello spazio. Accanto a lui, il pilota Victor Glover (49 anni, statunitense, 167 giorni nello Spazio), la specialista di missione Christina Koch (47 anni, statunitense, 328 giorni nello Spazio) e Jeremy Hansen, canadese di 50 anni, alla sua prima esperienza spaziale. L'equipaggio romperà numerosi primati: Hansen sarà il primo canadese a circumnavigare la Luna, mentre Glover sarà il primo afroamericano a compiere questa impresa, e Koch sarà la prima donna a vedere direttamente la faccia nascosta della Luna, un privilegio finora riservato agli uomini. La missione Artemis II raggiungerà inoltre una distanza dalla Terra mai toccata prima dagli esseri umani, superando la Luna di oltre 7.600 chilometri, posizionandosi a più di 400.000 chilometri dal nostro pianeta. \La capsula Orion è stata spinta in orbita dallo Space Launch System (SLS), un razzo paragonabile al Saturn V, il gigante che ha reso possibili le prime esplorazioni lunari tra gli anni '60 e '70. Alto 98 metri, con un corpo centrale arancione, ricorda i serbatoi dello Space Shuttle. SLS è nato con l'intento di riciclare motori e componenti degli Shuttle, promettendo un risparmio sui nuovi sviluppi e una maggiore rapidità. L'idea ha suscitato consenso al Congresso, ma meno alla NASA, con costi saliti vertiginosamente e ritardi dovuti a difficoltà tecniche e di coordinamento tra i numerosi fornitori. SLS utilizza gli stessi motori degli Shuttle, collegati al Core Stage, ma non solo. Durante le fasi iniziali del lancio, ai lati del primo stadio sono presenti due razzi più piccoli (Solid Rocket Booster, SRB), fondamentali per la spinta iniziale, capaci di bruciare sei tonnellate di propellente al secondo. Finito il carburante, si staccano dal Core Stage, che utilizza ossigeno liquido e idrogeno liquido, sostanze complesse da gestire. Sopra al Core Stage è posizionato lo stadio superiore, una sorta di razzo nel razzo, con un solo motore. Il suo ruolo è attivarsi dopo che SRB e Core Stage hanno terminato la loro funzione. Infine, collegata al secondo stadio, si trova Orion, la capsula con l'equipaggio, composta dal modulo dell'equipaggio e il modulo di servizio, fornito dall'Agenzia spaziale europea e che serve da stiva e serbatoio per il motore di Orion. La modularità del sistema Artemis è una caratteristica chiave





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Artemis II NASA Luna Esplorazione Spaziale Astronauti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artemis II a due terzi del viaggio verso la LunaGli astronauti: 'Spettacolo meraviglioso'. Al lavoro per il passaggio ravvicinato del 6/4 (ANSA)

Read more »

Artemis II: L'umanità riparte verso la Luna, mentre Russia e Cina sfidano gli USALa missione Artemis II della NASA segna il ritorno dell'umanità sulla Luna, mentre Russia e Cina intensificano la competizione spaziale, lanciando progetti ambiziosi e sistemi di comunicazione satellitare.

Read more »

Artemis e Mazzarella: Luna, arresti e dichiarazioni di MeloniAggiornamenti sulla missione Artemis II, l'arresto del boss Roberto Mazzarella e le dichiarazioni del Primo Ministro Meloni su geopolitica e rimpasto.

Read more »

Artemis II: L'Umanità Ritorna alla Luna con una Missione StoricaLa NASA lancia la missione Artemis II, un passo cruciale per il ritorno dell'umanità sulla Luna. L'equipaggio, composto da astronauti di diverse nazionalità e background, compirà un viaggio storico intorno al nostro satellite. Il progetto Artemis promette di espandere le conoscenze scientifiche e preparare il terreno per future missioni umane su Marte.

Read more »

Artemis II avanza verso la Luna: la fase cruciale del viaggioSecondo quanto riporta la Nasa sono stati superati i due terzi del tragitto

Read more »

Artemis II avanza verso la Luna ma c'è un problema allo scarico del bagnoSecondo quanto riporta la Nasa sono stati superati i due terzi del tragitto, ma

Read more »