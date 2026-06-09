Artemis III: Luca Parmitano dell'ESA sarà pilota della missione NASA che riporterà l'uomo sulla Luna

La NASA ha annunciato l'equipaggio della missione Artemis III, la prima con atterraggio lunare dal programma Apollo, nominando l'astronauta italiano Luca Parmitano dell'ESA come pilota. La missione segnerà il ritorno dell'uomo sulla Luna e vedrà anche il contributo europeo con il terzo European Service Module. Parmitano, con 366 giorni trascorsi nello spazio, guiderà l'equipaggio insieme al comandante Randy Bresnik e agli specialisti Frank Rubio e Andre Douglas. Un passo cruciale per l'esplorazione spaziale internazionale e per la futura presenza umana sostenibile sul satellite.

La NASA ha annunciato l'equipaggio della missione Artemis III, che include l'astronauta dell' ESA Luca Parmitano come pilota. L' ESA fornirà inoltre il suo terzo European Service Module (ESM-3) per questo volo di prova con equipaggio in orbita terrestre.

Parmitano è un astronauta italiano dell'ESA che ha trascorso 366 giorni nello spazio in due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, Volare e Beyond. Durante queste missioni, ha collaborato a centinaia di esperimenti, ha effettuato sei passeggiate spaziali per un totale di oltre 30 ore ed è diventato comandante della stazione.

Sono onorato di far parte di questo equipaggio e, al tempo stesso, provo un profondo senso di umiltà: i miei compagni di equipaggio apportano un bagaglio di esperienze diverse e non vedo l'ora di lavorare con loro, desideroso di imparare e di contribuire il più possibile nel mio ruolo. L'equipaggio della missione Artemis III, oltre a Parmitano, comprenderà l'astronauta della NASA e comandante Randy Bresnik e gli astronauti della NASA Frank Rubio e Andre Douglas in qualità di specialisti di atterraggio.

L'astronauta della NASA Bob Hines è stato inoltre designato membro di riserva dell'equipaggio. In qualità di pilota collaudatore, questa è davvero una missione da sogno, poiché potremo contribuire a testare i sistemi e a sviluppare le procedure affinché i futuri equipaggi possano spingersi più lontano e, in ultima analisi, riportare l'umanità sulla Luna, ha aggiunto Parmitano.

L'equipaggio inizierà un rigoroso programma di addestramento per acquisire familiarità con i sistemi della navicella Orion e con il funzionamento dei sistemi di atterraggio con equipaggio umano, in vista di un'ambiziosa serie di dimostrazioni che precederanno la missione di atterraggio sulla Luna. La scelta dell'incarico a Parmitano, ha detto Josef Aschbacher, direttore generale dell'ESA, riflette la profondità delle competenze europee nel volo spaziale umano e si basa sulla sua vasta esperienza operativa in situazioni di alta pressione.

Artemis III, ha detto l'amministratore della NASA Jared Isaacman, dimostrerà la forza dell'innovazione americana e della cooperazione internazionale. Anche l'industria europea, ha commentato Daniel Neuenschwander, direttore dell'esplorazione umana e robotica dell'ESA, sarà a bordo con lui grazie al nostro modulo di servizio europeo, con contributi provenienti da 13 stati membri dell'ESA, che coinvolgono 20 appaltatori principali e oltre 100 fornitori.

La missione Artemis III segna un passo cruciale nel programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna entro la metà degli anni 2020 e a stabilire una presenza sostenibile a lungo termine sul satellite terrestre. Il coinvolgimento dell'ESA e in particolare di Luca Parmitano sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. Il European Service Module, componente essenziale della navicella Orion, fornisce propulsione, controllo termico, energia e supporto vitale per l'equipaggio.

La sua realizzazione è un esempio di come l'Unione Europea e i suoi stati membri contribuiscano in modo sostanziale alle missioni lunari, condividendo competenze e risorse. L'addestramento dell'equipaggio sarà intensivo e includerà simulazioni di volo, procedure di emergenza e addestramento specifico per le operazioni di atterraggio. La presenza di specialisti di atterraggio come Rubio e Douglas evidenzia la complessità e i rischi associati alla discesa sulla superficie lunare, un'operazione che richiede precisione assoluta.

Il programma Artemis prevede diverse tappe prima dell'atterraggio con equipaggio: Artemis I, già completata con successo, è stata una missione senza equipaggio intorno alla Luna; Artemis II, prevista per il 2024, porterà un equipaggio intorno alla Luna senza atterraggio; Artemis III sarà la prima missione con atterraggio sul suolo lunare dal programma Apollo. La selezione di Parmitano come pilota è un riconoscimento del suo elevato profilo professionale.

Originario di Paternò, in Sicilia, Parmitano è entrato nell'ESA nel 2009 e ha partecipato a due lunghe missioni sulla ISS. La sua esperienza in passeggiate spaziali e la sua leadership come comandante della stazione lo rendono particolarmente adatto a questo ruolo critico. La missione Artemis III non solo rappresenta un ritorno alla Luna, ma anche un trampolino di lancio per future esplorazioni verso Marte.

Gli obiettivi includono la dimostrazione di nuove tecnologie, lo studio dei rischi per la salute umana in ambienti spaziali profondi e la preparazione di missioni con equipaggio più lunghe. Il consenso internazionale espresso da Aschbacher e Isaacman evidenzia come l'esplorazione spaziale moderna vada oltre le competizioni nazionali del passato, diventando uno sforzo collettivo per l'avanzamento scientifico e tecnologico. Il modulo di servizio europeo, sviluppato da Airbus con il contributo di numerose aziende europee, è un simbolo di questa cooperazione.

Il suo successo sarà determinante per il buon esito della missione e per il futuro delle partnership spaziali tra Europa e America. L'equipaggio di riserva, con Bob Hines, garantisce che ci siano astronauti pronti a subentrare in caso di necessità, una pratica standard nelle missioni spaziali per mitigare i rischi legati a possibili impedimenti medici o tecnici. La comunità spaziale internazionale segue con attenzione lo sviluppo del programma Artemis, consapevole che il suo successo aprirà una nuova era nell'esplorazione umana.

La scelta di includere un astronauta europeo come pilota, anziché solo come specialista, segnala una fiducia crescente nelle capacità dell'ESA e dei suoi astronauti. Questo potrebbe portare a ulteriori opportunità di collaborazione in future missioni, potenzialmente con equipaggi internazionali più equilibrati. La data prevista per Artemis III è ancora oggetto di valutazione, con possibili ritardi dovuti allo sviluppo di nuovi sistemi come il lander Starship di SpaceX, che dovrebbe portare gli astronauti dalla Luna alla superficie.

Tali sfide tecniche e di coordinamento tra agenzie spaziali rendono il programma complesso, ma anche un motore per l'innovazione. In conclusione, l'annuncio dell'equipaggio di Artemis III rappresenta un momento significativo per l'esplorazione spaziale: unisce competenze internazionali, celebra l'esperienza di astronauti come Luca Parmitano e ribadisce l'impegno verso un futuro in cui l'umanità tornerà a camminare sulla Luna, questa volta per restare





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