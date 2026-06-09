Artemis III: Luca Parmitano primo astronauta europeo in missione, il piano di volo e il ruolo italiano

La NASA annuncia l'equipaggio di Artemis III, con l'astronauta italiano Luca Parmitano come pilota. La missione, prevista per il 2027, testerà l'aggancio tra Orion e lander lunari commerciali. Focus sul piano operativo, sul contributo italiano e sul profilo di Parmitano.

Il Disclosure Day ha visto un'intervista a Steven Spielberg che ha sottolineato come alla base di un grande film d'azione ci sia l'empatia, definendola il vero superpotere di cui abbiamo bisogno.

Parallelamente, la NASA ha annunciato l'equipaggio della missione Artemis III, che nel 2027 testerà in orbita terrestre l'aggancio tra la capsula Orion e i futuri lander lunari di SpaceX e Blue Origin. Tra gli astronauti selezionati figura il colonnello italiano Luca Parmitano, in qualità di pilota, che diventa il primo astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a essere assegnato a una missione Artemis.

Parmitano ha appreso la notizia mentre era in treno e, incredulo, ha chiesto al suo capo di ripetere l'assegnazione. L'equipaggio comprende il comandante Randy Bresnik, gli specialisti di missione Andre Douglas e Frank Rubio, con Bob Hines come riserva. La missione ha l'obiettivo di testare sistemi e procedure fondamentali per le future operazioni lunari e marziane, come il rendezvous e l'attracco tra Orion e i lander commerciali.

Il modulo di servizio di Orion è costruito da Thales Alenia Space a Torino, con assemblaggio finale ad Airbus a Brema, e il programma coinvolge imprese di 13 Stati membri ESA. La sequenza operativa prevede il lancio iniziale del pathfinder del lander Blue Origin, seguito dal lancio di Orion con lo Space Launch System.

Dopo l'aggancio e i test con Blue Origin, Orion si separerà e attenderà il pathfinder di Starship di SpaceX per ulteriori verifiche, per poi rientrare sulla Terra con ammaraggio nel Pacifico. La durata stimata è di circa due settimane, con calendario dipendente dalle operazioni di lancio e docking.

Luca Parmitano, nato a Paternò nel 1976, ufficiale dell'Aeronautica militare e astronauta ESA dal 2009, vanta due missioni di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale, inclusa una come comandante, per un totale di 366 giorni nello spazio e oltre trenta ore di attività extraveicolari. Prima di diventare astronauta, si è qualificato come pilota collaudatore in Francia, accumulando oltre 2.000 ore di volo su più di quaranta tipi di aeromobili.

L'annuncio è stato dato a Houston dall'amministratore NASA Jared Isaacman, che ha evidenziato il valore dell'innovazione americana e della cooperazione internazionale. Parmitano, visibilmente emozionato, ha ringraziato l'Italia come base di lancio, l'ESA come torre di lancio e la NASA come razzo, oltre alla sua famiglia, concludendo con un grazie in italiano. La missione rappresenta un passo cruciale per la presenza stabile sulla Luna e per le future esplorazioni verso Marte





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