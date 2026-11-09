Artemisia e Tre Fontane: prevenzione gratuita a Villa Maraini l'8 novembre 2026

La Fondazione Artemisia guida Mariastella Giorlandino porta visite mediche e screening gratuiti a Villa Maraini il 8 novembre 2026 per promuovere salute e inclusione sociale.

La Fondazione Artemisia, guidata dalla presidente Mariastella Giorlandino, organizza una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria presso gli Orti urbani Tre Fontane a Villa Maraini. L'appuntamento è fissato per la mattinata di domenica 8 novembre 2026 e si propone di offrire servizi medici accessibili a tutti i cittadini. Questa iniziativa rientra nell'impegno pluriennale della rete Artemisia Lab per rendere la tutela della salute concreta e vicina alle persone.

Screening Gratuiti e Visite Specialistiche

L'evento permetterà di accedere senza alcun costo a visite specialistiche, consulenze e screening infettivologici specifici. Sarà possibile effettuare test gratuiti per HIV, HCV (epatite C) e Sifilide sotto la supervisione degli operatori sanitari presenti. L'obiettivo primario è facilitare l'adozione di corretti stili di vita e favorire la diagnosi precoce di patologie spesso asintomatiche.

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Visioni di Mariastella Giorlandino

La presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino, sottolinea come portare la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana significhi abbattere le barriere all'accesso alle cure. Ogni occasione di incontro con i cittadini rappresenta un'opportunità preziosa per sensibilizzare e informare, consentendo alle persone di prendersi cura di sé con maggiore consapevolezza. L'iniziativa diffonde una vera cultura della salute al di fuori dei tradizionali contesti ospedalieri.

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Seconda Edizione Villaggio della Salute

La seconda edizione del Villaggio della Salute conferma il valore della sinergia tra le realtà del territorio che condividono una visione di responsabilità sociale. Gli spazi condivisi si trasformano in luoghi di incontro, inclusione e promozione del benessere collettivo. Questo modello dimostra come gli orti urbani possano diventare centri attivi di cittadinanza e attenzione al bene comune.

Impatto Sociale e Prossimi Passi

Le iniziative della rete Artemisia Lab dimostrano una concreta fruibilità dei servizi sanitari anche in contesti non convenzionali. L'evento mirato a Villa Maraini rappresenta un esempio virtuoso di partecipazione sociale e inclusione. I residenti e i visitatori potranno beneficiare di strumenti diagnostici fondamentali per la propria salute individuale e pubblica, consolidando il legame tra comunità e servizi sanitari.