Arteta: 'Dolore immenso, ma il PSG è la migliore squadra del mondo'

Il tecnico dell'Arsenal commenta la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG ai rigori: 'Siamo stati a un passo dal trofeo, ma bisogna trasformare il dolore in energia per migliorare'.

La delusione è ancora viva nello spogliatoio dell' Arsenal dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, decisa ai calci di rigore.

Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha parlato a caldo nella pancia della Puskás Aréna di Budapest, cercando di mettere in prospettiva una stagione comunque straordinaria. Il dolore per essere arrivati così vicini al trofeo più ambito d'Europa è enorme, ma il tecnico spagnolo ha voluto sottolineare il percorso immacolato della sua squadra, che non aveva mai perso in tutto il torneo prima della fatidica lotteria dal dischetto.

Arteta si è soffermato sugli episodi arbitrali che hanno condizionato la partita, in particolare il rigore concesso al PSG per fallo di Mosquera e quello negato ai suoi per un intervento su Madueke. Senza voler cercare alibi, l'allenatore ha spiegato di aver chiesto ai suoi giocatori di vivere ogni momento con gioia, nonostante l'amarezza.

Il tecnico ha anche rivelato che l'ultimo rigore avrebbe dovuto essere calciato da Kai Havertz, Bukayo Saka o Martin Ødegaard, giocatori che in allenamento non sbagliano mai, ma che purtroppo in una finale la pressione è diversa.

"Bisogna passare il dolore e farlo diventare benzina per arrivare a un livello differente", ha dichiarato Arteta, che non ha risparmiato elogi al PSG, definito la migliore squadra del mondo. Il tecnico ha ammesso che l'Arsenal non voleva giocare in quel modo, ma gli avversari hanno imposto il loro gioco.

Sul finale, Arteta ha parlato del futuro: prenderà qualche giorno di riposo con la famiglia, poi ricomincerà a lavorare per migliorare la squadra, con scelte importanti da fare per mostrare ambizione. Il sostegno dei tifosi, dopo 22 anni di attesa per una finale di Champions, è stato commovente, e dispiace non aver potuto regalare loro la vittoria





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