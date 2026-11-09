Artigianato Roma: Cna e Roma Capitale Uniscono Scuola e Lavoro per Giovani

CNA e Roma Capitale creano una rete tra scuola e lavoro. Corsi professionali in crescita del 20% e 3.000 giovani formati nel settore artigiano nella capitale.

Il settore dell'artigianato sta vivendo una trasformazione radicale nel panorama formativo italiano, superando la tradizionale trasmissione familiare per abbracciare percorsi strutturati e inclusivi. A Roma, Cna e Roma Capitale hanno unito le forze per costruire ponti concreti tra il mondo della scuola e quello del lavoro, creando una rete capillare che coinvolge oltre 160 istituti scolastici. Questo approccio innovativo mira ad abbattere le barriere all'accesso ai mestieri artigianali, rendendoli accessibili non solo per chi eredita l'attività, ma per qualsiasi giovane motivato a intraprendere una carriera tecnica.

Reti Scolastiche e Percorsi Formativi

La direzione è stata chiaramente tracciata con l'attivazione di 94 corsi professionali per l'anno formativo 2026-2027, promossi dal Polo Pubblico della Formazione Professionale istituito da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Questi programmi sono specifici per la fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni e coprono un'ampia gamma di competenze, dal benessere alla ristorazione, fino alla termoidraulica e all'autoriparazione. L'iniziativa rappresenta una risposta concreta alla frammentarietà storica della formazione artigiana, offrendo percorsi riconosciuti e validi a livello istituzionale.

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Dati Inediti su Giovani e Iscrizioni

I numeri aggiornati confermano un deciso cambiamento di rotta: le iscrizioni ai corsi professionali sono in crescita del 20% su base annua, arrivando a contare circa 3.000 giovani attualmente in formazione nell'area metropolitana di Roma. Questo dato è significativo soprattutto se si considera che nel settore entrano tra gli 800 e i 1.200 nuovi ingressi ogni anno. La composizione socioculturale degli studenti rivela che solo il 30% ha genitori già inseriti nel settore artigianale, mentre il restante 70% proviene da famiglie senza alcuna storia imprenditoriale alle spalle, definendosi vero e proprio artigiano di prima generazione.

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Alta Gioielleria e Collaborazioni Strategiche

Oltre all'inserimento generale, il progetto include obiettivi di eccellenza legati a settori di alta precisione, come dimostrano le sinergie tra Cna Roma, Fondazione Bulgari e Roma Capitale. Questa collaborazione ha permesso la nascita di un nuovo corso triennale gratuito per Operatore Orafo, inserito nell'offerta pubblica di Istruzione e Formazione Professionale. Un traguardo prestigioso che permette a decine di ragazzi di imparare i segreti dell'alta gioielleria direttamente dai maestri, dimostrando come la partnership tra associazioni, grandi brand e istituzioni possa creare carriere di respiro internazionale.

Protocollo Nazionale e Sguardo al Futuro

A livello nazionale, la sfida della trasformazione strutturata del sistema è sostenuta da un protocollo d'intesa siglato tra Cna e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato dal Ministro Giuseppe Valditara. L'accordo prevede azioni concrete come l'istituzione di un Osservatorio Permanente sulle imprese per raccogliere dati e orientare i progetti formativi. La visione di fondo è chiara: investire nei mestieri significa investire nell'identità del Paese, e il futuro dell'artigianato passa necessariamente per le aule, prima ancora che per le botteghe, valorizzando il talento di ogni giovane studente.