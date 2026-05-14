Artisti e Presidente della Repubblica si incontrano per la Siae

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha festeggiato la Siae, l'associazione che riunisce autori e editori, ospitando artisti come Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani, Marco Bellocchio, Ligabue, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Maurizio de Giovanni, Mogol, Madame, Anna Pepe, Emma Dante, Francesca Comencini e Angelina Mango. Mattarella ha ringraziato gli artisti per il loro contributo alla cultura e ha sottolineato che l'Italia sarebbe povera e triste senza il loro lavoro.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha festeggiato la Siae , l'associazione che riunisce autori e editori, ospitando artisti come Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani, Marco Bellocchio, Ligabue, Gianna Nannini , Fiorella Mannoia, Maurizio de Giovanni, Mogol, Madame, Anna Pepe , Emma Dante, Francesca Comencini e Angelina Mango.

Mattarella ha ringraziato gli artisti per il loro contributo alla cultura e ha sottolineato che l'Italia sarebbe povera e triste senza il loro lavoro. Molte le immagini e i video virali sui social, tra cui un selfie con Anna Pepe e un bacio sulla guancia tra Gianna Nannini e Mattarella.

Anche Diego Bianchi ha parlato con il Presidente in tono scherzoso, mentre Paolo Sorrentino ha rivolto una battuta ironica al Presidente, affermando che se il mondo fosse abitato solo da lui e dagli artisti, vivremmo gioiosi e pacifici. Infine, Sorrentino ha sottolineato che gli artisti provano a raccontare la bellezza della convivenza





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